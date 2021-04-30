Экономят на детях: Галкин показал бюджетный ужин наследников Пугачевой

Максим Галкин продолжает радовать поклонников кадрами из закулисья своей жизни с Примадонной и их общими наследниками.

Супруг Аллы Пугачевой активно ведет свой инстаграм-аккаунт и не стесняется показывать поклонникам самые простые моменты домашней жизни. Накануне Максим Галкин продемонстрировал ужин своих детей, который привел в изумление многих фанатов.

В кадр юмориста попали тарелки Гарри и Лизы. На ужин звездным наследникам досталось по небольшой порции пустых макарон и немного жареных кабачков. Чтобы придать блюду более выразительный вкус, сын юмориста решил добавить к макаронам перца, дочь же заявила, что любит натуральную еду. Фанатам, которые представляли, что звездные дети едят нечто особенное, такая еда показалась слишком простой, будто богатые родители экономят на собственных отпрысках. Впрочем, сама Алла Борисовна на видео сообщила, что она и вовсе ест одни орешки.

Ранее Максим Галкин также показал, как приучает детей к физическому труду. Он признался, что двойняшки любят копаться в саду, поэтому шоумен приобщил их к возделыванию грядок на собственном участке. Поклонники артиста нашли такой подход очень правильным и даже назвали Галкина примерным отцом.

Гарри и Лиза являются настоящими звездами инстаграм-аккаунта своего отца. Шоумен часто делится как актуальными, так и архивными видео с детьми. Недавно Максим Галкин показал маленькую Лизу и в очередной собрал огромное количество комплиментов.