Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Серый чулок превращается в диву!": Молодая жена Петросяна затмила сдавшую Степаненко
78-летняя Ангелина Вовк рассказала о дате свадьбы с певцом Юлианом
"У меня нет возможности ее содержать": 76-летний Антонов отрекся от юной цыпочки
Прилюдные забавы Лазарева и Малиновского вызвали недоумение
партнеры
Пятница
30 апреля
Лента новостей
10:18
Экономят на детях: Галкин показал бюджетный ужин наследников Пугачевой
10:02
"Наших актрис и насиловать не нужно": разъяренная Штурм разнесла заявившую о домогательствах Проклову
09:41
"Мама умрет от горя": обезображенная Алиса Аршавина мечтает выжить
09:23
Лещенко откровенно об интиме с женой: Не получалось
09:11
"Я всегда в активе!": 54-летний Киркоров о своей веселой тематической жизни
09:02
Москвичей ждет скачок цен на продукты из-за проблем с поставками
09:00
"Экономическая водородная бомба": Приходько об антироссийской резолюции Европарламента
08:36
"Я упустила одну вещь": новорожденный сын Подольской едва не погиб
06:05
"Спасибо папе": разъяренная Собчак взвыла из-за травли
04:05
Принц Уильям готов порвать Меган Маркл в клочья после очередного скандала
02:06
Бузова накинулась на побывавшего в больнице бывшего любовника
00:02
В тяжелом состоянии: жизни Цивина и Дрожжиной висят на волоске
22:09
Украинская армия нанесла удар по Донецку
22:03
"Нет необходимости в такой встрече": украинский дипломат Бессмертный о возможной беседе Путина и Зеленского
21:58
"Душа уже улетела": с Марией Кожевниковой случилась беда
21:54
Умер обвиненный в госизмене физик
21:35
В Кузбассе столкнулись два грузовика
21:34
"Я уже ни в чем не уверена": Валерия сделала заявление о громком скандале на шоу "Маска"
21:23
Москвичам предсказали очередной снегопад
21:04
Миддлтон ужаснула постаревшим лицом
21:02
В Москве рэпер проснулся после драки с друзьями с обожженным задом
20:27
"Мне было сложно поверить во всю эту историю": внебрачная дочь поделилась откровениями о Кончаловском
20:20
В Башкирии стая собак загнала детей на дерево
20:01
"У нас еще много работы!": Галкин заставил детей взяться за тяпки
19:59
Больной Светличной указали на дверь
19:32
"Ничего нет от Вани": кривляющаяся дочь Урганта стала похожа на другого человека
19:20
"Это просто за гранью": Чурикова разнесла Проклову за длинный язык
19:03
На вокзале в Стамбуле обезвредили бомбу
18:43
Из Афганистана отводят войска НАТО
18:39
Измученная судами вдова Баталова заговорила о смерти
18:35
Украина признала рэпера Моргенштерна угрозой национальной безопасности
18:24
Кудрявцева выдала главный секрет Бузовой: Дико страдала
18:18
Захарова о предложении Зеленского изменить Минские соглашения: Вызывает большую тревогу
18:01
ЦБ и РДШ научат школьников финансовой грамотности
17:44
"Стала остервенело драться, кричать, отбиваться": звезда фильма "Холоп" рассказала о нападении
17:44
Жителя Мытищ поймали с двумя килограммами наркотиков
17:25
К границе между Киргизией и Таджикистаном стягиваются войска
17:22
Песков обратился к администрации Байдена: Надо прекратить использовать "но"
17:18
Оплеванная Проклова впервые заговорила после грязного скандала
17:15
Обвиняемой в смерти Марьянова главе центра "Феникс" дали три года колонии
17:13
Эксперт Марголин: президентом Лукашенко манипулируют раздуванием истории с покушением
16:52
Лишилась локонов: актрису Александру Никифорову сложно узнать
16:44
"Мое имя давит на них": Эмин о судьбе детей и блате
16:33
Сябитова оправдала рожающих от алкоголиков россиянок
16:24
"Полутруп": дочь-трансгендер Ефремова вылила на Кудрявцеву ушат помоев
16:07
Пореченков втоптал в грязь разучившуюся работать молодежь: Человеческое в себе доистребили
15:57
Гороскоп на май 2021 года
15:57
Милош Бикович: Мне не надо больше ехать в Мытищи и общаться там с уважаемыми дамами
15:49
Зеленский делает все, чтобы довести идею встречи с Путиным до маразма – эксперт Корнилов
15:47
"Вызывает эмоции": Виктория Боня страдает по бывшему любовнику
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Ахеджакова вбила последний гвоздь в гроб репутации затравленной Прокловой: Это мерзость
"Это просто за гранью": Чурикова разнесла Проклову за длинный язык
В деле с наследством Баталова поставлена точка
Заявившую о сексуальном насилии Проклову требуют жестоко наказать
Оплеванная Проклова впервые заговорила после грязного скандала
Меладзе ответил на обвинения Лорак в домогательствах
Шоу-бизнес
Экономят на детях: Галкин показал бюджетный ужин наследников Пугачевой

Экономят на детях: Галкин показал бюджетный ужин наследников Пугачевой

Максим Галкин продолжает радовать поклонников кадрами из закулисья своей жизни с Примадонной и их общими наследниками.
прочитано 210 раз

Супруг Аллы Пугачевой активно ведет свой инстаграм-аккаунт и не стесняется показывать поклонникам самые простые моменты домашней жизни. Накануне Максим Галкин продемонстрировал ужин своих детей, который привел в изумление многих фанатов.

ПО ТЕМЕ

"У нас еще много работы!": Галкин заставил детей взяться за тяпки

"Из неопубликованного": Галкин обнародовал редкие кадры с дочерью

 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

В кадр юмориста попали тарелки Гарри и Лизы. На ужин звездным наследникам досталось по небольшой порции пустых макарон и немного жареных кабачков. Чтобы придать блюду более выразительный вкус, сын юмориста решил добавить к макаронам перца, дочь же заявила, что любит натуральную еду. Фанатам, которые представляли, что звездные дети едят нечто особенное, такая еда показалась слишком простой, будто богатые родители экономят на собственных отпрысках. Впрочем, сама Алла Борисовна на видео сообщила, что она и вовсе ест одни орешки.

Ранее Максим Галкин также показал, как приучает детей к физическому труду. Он признался, что двойняшки любят копаться в саду, поэтому шоумен приобщил их к возделыванию грядок на собственном участке. Поклонники артиста нашли такой подход очень правильным и даже назвали Галкина примерным отцом.

Гарри и Лиза являются настоящими звездами инстаграм-аккаунта своего отца. Шоумен часто делится как актуальными, так и архивными видео с детьми. Недавно Максим Галкин показал маленькую Лизу и в очередной собрал огромное количество комплиментов.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 30 апреля 2021, 10:18 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сияющий Галкин выставил напоказ нелепую Пугачеву

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Я всегда в активе!": 54-летний Киркоров о своей веселой тематической жизни

Откровения короля эстрады
Шоу-бизнес

Появились сенсационные данные о третьем брате Меладзе: Они его скрывают

Он стоит за всем
Шоу-бизнес

"Это просто за гранью": Чурикова разнесла Проклову за длинный язык

Актриса пришла от услышанного в шок
Шоу-бизнес

Больной Светличной указали на дверь

У артистки подозревали инсульт

Гороскоп

Гороскоп на май 2021 года
Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+