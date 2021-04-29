"У нас еще много работы!": Галкин заставил детей взяться за тяпки

Юморист Максим Галкин активно ведет свой "Инстаграм" и не перестает удивлять поклонников свежими фото и видео двойняшек Лизы и Гарри. На этот раз шоумен опубликовал ролик, на котором показал, как семья работает в саду.
Напомним, певица Алла Пугачева живет с супругом Максимом Галкиным и детьми во дворце в подмосковном поселке Черная Грязь. На приусадебном участке звездное семейство разбило клумбы и грядки. Галкин показал, как дети ухаживают за растениями.
В своей саркастичной манере юморист вручил детям тяпки и удобрения и заставил заниматься тяжелым возделыванием. Стоит отметить, что дети не без удовольствия рыхлили землю.
"Ну что, мы перешли к гортензии. Гарик, разрыхляй, – сказал отец. – А мы будем сажать клубнику? – с интересом спросила Лиза. – Конечно будем! Но перед этим в посадочную яму нам нужно добавить удобрения. У нас еще много работы, дети!" – с юмором прикрикнул на них Максим Галкин.
Фанаты похвалили юмориста за то, что он активно приучает своих детей не только к умственному труду, но и к физическому. Некоторые подписчики смело поставили шоумена в пример многим отцам и даже матерям.
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