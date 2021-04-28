"Из неопубликованного": Галкин обнародовал редкие кадры с дочерью

Супруг Аллы Пугачевой часто делится с подписчиками в своем инстаграм-аккаунте видеороликами с участием своих детей. Периодически в микроблоге юмориста появляются как актуальные, так и архивные фото и видео, которых у шоумена накопилось великое множество. Сегодня Максим Галкин решил показать, какой очаровательной и забавной была его дочь в два с половиной года.
На видео маленькая Лиза играет в машинки в гостиной большого дома звездной семьи. Уже в таком юном возрасте девочка вполне понятно говорит и четко различает все цвета. Подписчики Галкина восхитились его юной наследницей и оставили под роликом множество восторженных комментариев:
"Такая, малявочка, а как говорит хорошо)" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Какая же она милая", "Чудо чудное", "Маленький, говорливый, сообразительный и очаровательный ангелок, ваша Лиза", "На Лизу приятно смотреть, что в 2 года, что сейчас".
Гарри и Лиза Галкины всегда вызывают многочисленные комплименты поклонников их знаменитых родителей. Сейчас двойняшкам уже семь лет. Их легендарной матери – 72, а звездному отцу – всего 44 года. При этом недавно после очередного видео подписчикам юмориста показалось, что Максим Галкин резко постарел.
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