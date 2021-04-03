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Шоу-бизнес
Михалков отказался идти к Гузеевой трезвым

Михалков отказался идти к Гузеевой трезвым

Никита Михалков стал гостем шоу "Вечерний Ургант". Этот визит знаменитого режиссера на передачу зрители запомнят надолго.
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Несмотря на то, что Иван Ургант заразился коронавирусом, съемки вечернего шоу Первого канала "Вечерний Ургант" продолжаются. Телеведущий ведет выпуски передачи из дома с помощью видеосвязи. Например, так шоумен общался с очередным гостем программы – 75-летним Никитой Михалковым.

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Никита Сергеевич Михалков

Никита Сергеевич Михалков кинорежиссёр, актёр, сценарист и продюсер

 Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

Телеведущий и режиссер не только обсуждали фильмы и актеров, но и пили шампанское. И если Ургант опустошил лишь один бокал, то Михалков – почти целую бутылку. Никита Сергеевич не стеснялся пить спиртное прямо с горла стеклянной тары.

Во время съемок выпуска Иван сказал, что режиссера никуда не отпустят пьяным. Телеведущий напомнил, что рядом находится студия шоу "Давай поженимся". Мол, ведущая передачи Лариса Гузеева уже 30 лет ждет Михалкова.

Никита Сергеевич подхватил шутку шоумена. Он признался, что не пойдет к Гузеевой трезвым. "Нужно эту бутылку шампанского допить и еще одну выпить", – посмеялся режиссер.

Напомним, в прошлом году Никита Михалков отметил 75-летие. Президент России Владимир Путин присвоил режиссеру звание Героя Труда. Тогда Иван Ургант посмеялся над диалогом мэтра и главы государства.

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Кадр из фильма 'Жестокий романс' (1984)
Автор: 3 апреля 2021, 18:09 Источник: YouTube-канал "Вечерний Ургант" ✓ Надежный источник
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