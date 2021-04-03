Джоли и Питт лишились миллионов из-за развода

Инсайдеры считают, что самый громкий развод Голливуда последних лет может затянуться еще на шесть лет.

Стало известно, что Анджелина Джоли и Брэд Питт уже истратили за пять лет разбирательств по миллиону долларов. И это далеко не конец, полагают эксперты.

Актеры еще не пришли к общему мнению по поводу того, как делить их огромное состояние и воспитывать пятерых несовершеннолетних детей из шести. Анджелина Джоли подала на развод пять лет назад.

После того, как звезды Голливуда разошлись, ФБР и работники службы опеки не нашли доказательств того, что Брэд Питт применял насилие по отношению к чадам. У артиста и его бывшей жены шестеро детей.

Напомним, ранее старший сын четы, 19-летний Мэддокс дал показания против отца в суде. Парень поведал о конфликте с родителем. Сообщалось, что Брэд Питт, будучи пьяным, ударил наследника. Но эта информация пока официально не подтвердилась.

Актер хочет опекать детей наравне с Анджелиной Джоли, но она согласна на такое решение только в том случае, если сможет уехать с детьми из Лос-Анджелеса. Как писали "Дни.ру", Мэддокс стал использовать фамилию матери. Более того, он намерен поменять паспорт, чтобы официально быть Джоли.

