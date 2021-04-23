Седина в бороде: Максим Галкин резко постарел

Шоумен посетил с командировкой Выксу Нижегородской области. Там он сделал кадры, на которых видно, как изменился Максим Галкин.
Телеведущий записал ролик для сторис своего инстаграм-аккаунта, в котором поведал о местных красотах. Интересно, что предстал он преображенным и выглядящий старше, чем обычно: с щетиной, в которой явно видна седина.
Можно предположить, что Максим Галкин решил сменить имидж. Либо 44-летний муж Аллы Пугачевой просто "забегался" и не успел побриться. Хотя это не похоже на тщательно следящего за своими внешним видом шоумена.
Отметим, что Максим Галкин активно ведет свой микроблог. Часто он публикует в нем забавные и трогательные семейные кадры с детьми-двойняшками Лизой и Гарри. Видео неизменно приводят поклонников в восторг. Пользователи Сети отмечают, что юморист – идеальный отец и семьянин, который почти все свободное время посвящает отпрыскам и супруге.
Ранее Максим Галкин поучаствовал в необычной фотосессии, в которой примерил на себя образ супергероя. Фолловеры оценили самоиронию звезды.
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