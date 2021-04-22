"Смените уже пластинку!": мать экс-избранницы Тимати взорвалась из-за травли

Пользователи часто обвиняют родительницу Тимати в повышенном внимании к сыну и его женщинам. Однако бывшие родственники с этим не согласны.

Недавно Надежда Шишкова приехала в гости к звездной дочке. Позднее она выставила совместное фото в свой профиль в "Инстаграме". Самые активные подписчики тут же предположили, что раз маленькой Алисы в кадре нет, то это может значить лишь одно: вторая бабушка запретила ей видеться с родственниками. Многих возмутил этот факт.

Однако родительница бывшей возлюбленной Тимати тут же поспешила опровергнуть сплетни. Она подчеркнула, что уже семь лет вынуждена бороться с одними и теми же высказываниями в свой адрес. "Смените уже пластинку!" – заявила она. Надежда Шишкова отметила, что виделась с бывшей родственницей дважды, а с Алисой общается достаточно часто.

Мать Алены Шишковой подчеркнула, что девочка не живет с бабушкой по папиной линии. Все разговоры на эту тему, по ее словам, не более, чем очередные версии злых языков. Она не может понять, по какой причине их с родительницей Тимати постоянно в чем-то обвиняют. "Алиса – не вещь", – не сдержалась любящая бабушка.

Напомним, отношения пары начались в 2012 году. В 2014-ом родилась Алиса, но это не спасло звезд от расставания. Они сохранили теплые отношения.

