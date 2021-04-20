"Вам мало одного Ратмира?": Тимати подверг полуторогодовалого сына опасности

Полтора года назад у российского рэпера Тимати родился сын, которого он назвал в честь погибшего друга Ратмира Шишкова. После появления на свет мальчика Тимати расстался со своей второй гражданской женой Анастасией Решетовой.
После расставания пара старается поддерживать отношения ради общего сына и часто видится и проводит вместе время. На днях Тимати рассказал в своем "Инстаграм" о любимом увлечении ребенка. Мальчик души не чает в машинках и всем, что с ними связано. Поэтому заботливый папаша решил прокатить малыша на гоночном болиде.
"Мы уже начали тренировки и даже заказали шлем, так как на этот возраст их просто не производят. Пообещал сыну вернуться в этом сезоне в мир суперспорткаров, чтобы было на чем в городе вместе ездить. Вот теперь думаю, что бы такое взять?" – написал рэпер Тимати в своем микроблоге.
В комментариях к публикации развернулась настоящая дискуссия. Многие подписчики отметили, что у рэпера отличный малыш, а он замечательный отец. Но не обошлось без укоров и нравоучений. Некоторые считают, что ребенку слишком рано заниматься такими рискованными видами спорта.
"Я думаю, он еще маленький для таких покатушек"; "Я бы не посадила такого маленького в такую машинку"; "Вам мало одного Ратмира?", – написали поклонники.
Напомним, друг Тимати Ратмир Шишков, в честь которого и назван мальчик, погиб в ночь с 21 на 22 марта 2007 года на Садовой-Спасской улице в Москве. Музыкант вместе с друзьями попал в страшную аварию.
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