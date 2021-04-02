"Зомби": народ разнес молодящуюся Пугачеву

Певица Жасмин показала снимок Аллы Пугачевой с ее детьми. Поклонники неоднозначно восприняли публикацию.

Наследники исполнительницы побывали на дне рождения внучки Примадонны – Клавдии Земцовой. В честь девятилетия дочери Кристина Орбакайте пригласила на вечеринку звезд с детьми. Среди них были сын и дочь Жасмин.

Наследница знаменитости Маргарита нарядилась в золотистое платье. Ее братик Мирон в честь торжества оделся в черный костюм и светлую футболку.

На фото Алла Пугачева позирует в длинном черном платье с широким ремнем рядом с детьми Жасмин. При этом Маргарита улыбается, а Мирон стоит с очень серьезным лицом. Фолловеры рассыпались в комплиментах певице и отметили, что это большая честь – сфотографироваться со звездой.

Однако не все разделили восторгов от снимка. Некоторые разнесли Аллу Пугачеву. "Зомби", "Ну и рожа", – отметили злопыхатели. Другие предположили, что мальчик не хотел сниматься. "Мирон, мне кажется, вообще не понимает, с кем он стоит рядом", "Такое чувство, будто Мирона заставили фотографироваться, а так, фотография отличная!", – прокомментировали кадр подписчики.