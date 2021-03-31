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"Пора Галкина менять": Пугачева засветилась на вечеринке с молодым поклонником

"Пора Галкина менять": Пугачева засветилась на вечеринке с молодым поклонником

Знаменитая артистка с размахом отметила семейный праздник. Алла Пугачева исполнила мечту молодого кавалера.
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На днях дочь Кристины Орбакайте Клавдия Земцова отметила день рождения, девочке исполнилось девять лет. Бабушка именинницы не могла пропустить семейное торжество. Алла Пугачева появилась на веселой вечеринке вместе со своими детьми без Максима Галкина. В ходе праздничного вечера было снято немало видеороликов и фотоснимков с участием Примадонны. Один из кадров разметил в инстаграм-канале молодой поклонник Аллы Пугачевой по имени Дмитрий.

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Максим Александрович Галкин Юморист

На фото Примадонна стоит в длинном черном платье с широким поясом в области талии. Звезда выглядит строгой и статной, выражение ее лица не излучает радушия. Мужчина рядом с певицей скромно собрал руки за спиной, не вторгаясь в личное пространство Аллы Пугачевой. Дмитрий признался, что на дне рождения Клавдии Земцовой исполнилась его мечта, а первую встречу с народной артисткой он никогда не забудет. "Женщина-огонь, женщина-легенда", — выразился о Примадонне ее поклонник.

Снимок получил бурную реакцию Пользователей Сети в виде лайков и комментариев. "Воистину великая женщина", "Пора бы уже Галкина менять", "Отличное фото! Только сейчас увидела детей! Они так непринуждённо попали в кадр! Супер", — написали россияне к фото Аллы Пугачевой с молодым кавалером.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 31 марта 2021, 08:45 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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