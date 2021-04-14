"Там огромное количество драм": появились детали связи Козловского и Пугачевой

13 апреля состоялась премьера кинокартины "Чернобыль". Ленту представил сам режиссер и исполнитель главной роли Данила Козловский.

Известно, что саундтрек к ленте записала Алла Пугачева. По словам Козловского, производство фильма заняло несколько лет, а его создатели глубоко погрузились в ужасающие события того времени. Они изучили архивы и прониклись деталями катастрофы.

Данила Козловский отметил, что узнал много всего нового. Страшные истории потрясли его до глубины души и постепенно стали восприниматься как нечто совсем личное. В 1986 году Алла Борисовна прибыла в опасную зону и исполняла свои песни перед бесстрашными ликвидаторами катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Артист подчеркнул, что эпоха была напрямую связана с именем Примадонны, а потому он считает ее появление в ленте вполне закономерным. В фильме упоминается ее имя. Песня, которую записала Алла Пугачева, называется "В этой жизни мы все только гости". Она повествует о краткосрочности земного бытия и о неизбежности судьбы, которая у каждого человека своя.

Данила сообщил, что выбор был личным решением Аллы Борисовны и ее супруга Максима Галкина. По его мнению, текст хорошо подходит к фильму. Накануне состоялась громкая премьера картины. Ее посетили многие звезды отечественного шоу-бизнеса. 15 апреля фильм выйдет на всех больших экранах нашей страны.

