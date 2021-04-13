"Бабуся все молодится": спутавшаяся с Ивлеевой Пугачева устроила переполох

По мнению критиков, 71-летней певице уже не пристало по возрасту отдыхать на таких тусовках. В соцсетях – масса негативных комментариев в адрес звезды эстрады. "Бабуся все молодится", "Мадам Пугачева косит под 20-летних или испугалась мужа одного отпустить в эту тусовку? На гулянке с ровесниками внука! Бабушка без комплексов! Скоро с правнуками начнет тусить", "Бабушка могла дома посидеть", – переполошились фолловеры.
Оценил появление артистки на 30-летии телеведущей и Михаила Шуфутинский. Исполнитель считает, что отправиться в гости к кумиру молодежи Аллу Пугачеву уговорил муж – Максим Галкин.
Певец отметил, что посещение подобной вечеринки Примадонной – это нормально. Он предположил, что знаменитости это просто интересно. При этом он добавил, что не думает, что звезда делает это, чтобы приобщиться к подобной культуре. Михаил Шуфутинский также отметил, что Алла Пугачева – человек, который может научить молодое поколение многим правильным вещам.
Напомним, что появление Аллы Пугачевой на светской тусовке в честь Насти Ивлеевой стало сенсацией. Гости праздника с огромным удовольствием фотографировались с певицей.
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