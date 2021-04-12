"Прожила жизнь в разврате": россияне в шоке после вопроса о насилии Галкина над Пугачевой

Сергей Соседов объяснил, почему Примадонна не комментирует значимые события. Публика отреагировала неоднозначно.

Недавно журналисты поинтересовались у критика, по какой причине многие знаменитости игнорируют важные социальные и политические вопросы. В пример Сергей Васильевич, как это часто происходит, привел Аллу Пугачеву. Он объяснил, что звезда живет в своем шикарном особняке, а то, что происходит за его пределами, ее не беспокоит. По мнению Соседова, она слишком хорошо живет, чтобы думать о чем-то подобном.

"Галкин ее насилует?" – посмеялся он после размышлений представителей прессы о том, по какой причине острые общественные вопросы также не поднимаются в личном блоге Аллы Борисовны. По мнению Сергея Соседова, высказывать свою позицию совершенно нормально, но многие артисты не нуждаются в подобном проявлении эмоций.

Сергей Васильевич утверждает, что уже давно Алле Пугачевой безразличны и зрители, и то, что происходит в стране. Она слишком богата, чтобы волноваться за кого-то еще. Публика разделилась на два лагеря. Первые утверждали, что в словах критика есть доля истины.

"В ее "младые годы", да еще и после позорного "возвращения" только и остается, что молчать!", "Мадам Пугачева всегда относилась с пренебрежением к публике. И нечему там завидовать, прожила жизнь во лжи, разврате", "Сергей в чем-то прав, чего же скрывать. Алла теперь живет с семьей и радуется жизни", – отмечали комментаторы.

Другие же заступились за Аллу Пугачеву. "Соседов страдает за Аллу Борисовну, давно и безнадежно любит ее, дышать без нее не может. Милостливо разрешила ему зарабатывать на её имени", "Ему до Пугачевой как до Китая! Неудачник-нищеброд, зарабатывает деньги на имени Аллы, а ведь кто-то слушает это", "Завидовать – это грех, а у тебя, неудачника по жизни, в каждом слове черная зависть", "Пугачева – умная тетка и всегда была умной, никогда не лезла в то, в чем не разбирается", "Взрослый человек, хочет покоя, пусть уже отдыхает", – писали пользователи.