"Не нужны ни сцена, ни зрители": Вскрылись причины наплевательского отношения Пугачевой к народу

Критик Сергей Соседов рассказал про образ жизни Примадонны. По словам эксперта, Алла Пугачева холодна к благополучию общества.

Журналисты решили узнать мнение Сергея Соседова о том, почему многие звезды отечественного шоу-бизнеса отказываются публично говорить на социально значимые темы. В качестве примера они привели Аллу Пугачеву, которая при наличии высокого статуса и почетного звания народной артистки России отмалчивается, когда речь заходит о проблемах общества. Критик уверен — звезда ничего не боится, просто ей все равно на остальных.

"Она очень богата, миллиардерша, она живет в шикарных условиях. Жирует, можно сказать", — высказался о Примадонне Сергей Соседов. По словам критика, Алла Пугачева купается в деньгах и славе, поэтому ей не на что жаловаться. "Ей ничего давно не нужно — ни сцена, ни зрители", — добавил он.

Сотрудники издания "Вечерняя Москва" уточнили у критика, почему певица не высказывается даже на нейтральные темы, которые имеют важное социальное значение, как, например, домашнее насилие. Сергей Соседов указал на полное равнодушие Аллы Пугачевой к общественному процветанию и благополучию.