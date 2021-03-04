Вышедшая на сцену без парика Аллегрова шокировала публику

Накануне Игорь Крутой опубликовал в "Инстаграм" архивное видео выступления Ирины Аллегровой. Композитор показал, как императрица российской эстрады исполнила песню "Двое". Песня не стала хитом, но преданные фанаты до сих пор ее переслушивают.
Аллегрова исполнила композицию настолько чувственно, что поклонники не смогли сдержать эмоций. В комментариях они отметили: "Песня спета так, что запоминаешь каждое слово, каждую фразу", "Я считают этот творческий тандем самым удачным", "Такие пронзительные стихи, от которых слезы навернулись на глазах".
Однако интернет-пользователи были несколько шокированы тем, что Ирина выступила без привычного парика. Певица вышла на сцену с аккуратно уложенными темными локонами. Многие заметили, что такой сдержанный, скромный образ подходит к настроению композиции.
Напомним, в прошлом году Ирина Аллегрова и Игорь Крутой представили песню "Осень". Композиция наделала шума в шоу-бизнесе. Некоторые обвинили певицу и композитора в плагиате, вспомнив песню Маши Распутиной. Музыкальный критик Сергей Соседов назвал творение артистов "мертворожденным ребенком".
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