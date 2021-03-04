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Вышедшая на сцену без парика Аллегрова шокировала публику

Вышедшая на сцену без парика Аллегрова шокировала публику

Ирина Аллегрова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Ирина Аллегрова долгое время не выходит на сцену, поэтому каждое выступление артистки поклонники активно обсуждают. Певица поразила публику исполнением песни Игоря Крутого.
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Накануне Игорь Крутой опубликовал в "Инстаграм" архивное видео выступления Ирины Аллегровой. Композитор показал, как императрица российской эстрады исполнила песню "Двое". Песня не стала хитом, но преданные фанаты до сих пор ее переслушивают.

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Аллегрова исполнила композицию настолько чувственно, что поклонники не смогли сдержать эмоций. В комментариях они отметили: "Песня спета так, что запоминаешь каждое слово, каждую фразу", "Я считают этот творческий тандем самым удачным", "Такие пронзительные стихи, от которых слезы навернулись на глазах".

Однако интернет-пользователи были несколько шокированы тем, что Ирина выступила без привычного парика. Певица вышла на сцену с аккуратно уложенными темными локонами. Многие заметили, что такой сдержанный, скромный образ подходит к настроению композиции.

Напомним, в прошлом году Ирина Аллегрова и Игорь Крутой представили песню "Осень". Композиция наделала шума в шоу-бизнесе. Некоторые обвинили певицу и композитора в плагиате, вспомнив песню Маши Распутиной. Музыкальный критик Сергей Соседов назвал творение артистов "мертворожденным ребенком".

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Автор: 4 марта 2021, 16:25 Источник: Instagram
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