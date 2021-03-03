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"Глупо как-то": Меньшова с морковкой во рту вызвала оторопь

"Глупо как-то": Меньшова с морковкой во рту вызвала оторопь

Юлия Меньшова. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Юлия Меньшова удивила и обескуражила поклонников свежим фото. На снимке звезда экрана позировала с выпученными глазами и овощем "вместо" языка.
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Фото ведущая разместила в своем инстаграм-аккаунте. В подписи Юлия Меньшова отметила, что столь оригинальный снимок сделала под влиянием нынешних трендов.

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Наследница знаменитого режиссера объяснила, что современная молодежь постоянно позирует перед камерой с подобным видом. Вот и 51-летняя Юлия Меньшова решила это сделать, чтобы не отставать от моды.

Актриса подчеркнула, что никого не осуждает за подобные кадры, но немного удивлена такому самовыражению. Фолловеры восприняли снимок неоднозначно. Поклонники оценили чувство юмора теледивы. У некоторых же подписчиков фото вызвало оторопь.

Они признались, что сперва приняли морковь во рту артистки за настоящий язык. "Вам это не к лицу", "Мне кажется, дичь какая-то все эти высунутые языки. Глупо как-то выглядит, если честно", – высказались россияне.

Юлия Меньшова на критику не обиделась. Она заявила, что еще порадует публику и другими эпатажными фото, как только "созреют арбузы".

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Автор: 3 марта 2021, 18:47 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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