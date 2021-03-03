У Федора Бондарчука и Паулины Андреевой родился ребенок

И вот долгожданное событие произошло. Накануне на свет появился сын возлюбленных. Радостную новость сообщила сама мама, опубликовав красивое черно-белое фото себя, еще беременной малышом. "Иван Фёдорович Бондарчук 02.03.2021", – подписала она снимок. Видимо, ранее у звезды просто не было сил, чтобы рассказать о случившемся.
Напомним, новоиспеченные родители расписались еще в самом начале осени прошлого года. Однако они не стали сразу устраивать пышное торжество и провели маленький праздник для самых близких. Грандиозное мероприятие состоялось через две недели после официальной части. На свадьбе присутствовали около 200 гостей.
Регистрация прошла в Юсуповском дворце на родине актрисы, а чтобы избежать разного рода неприятностей, пару сопровождали охранники. Церемонию провел друг Федора Бондарчука Константин Хабенский. Тогда сообщалось, что само бракосочетание было кратким и проходило не дольше часа.
На празднике присутствовал сын режиссера, известный ресторатор Аркадий Новиков, Ксения Раппопорт, Константин Крюков с супругой, Рената Литвинова, Константин Богомолов с женой Ксенией Собчак, Филипп Янковский и многие другие. После события все переместились, чтобы хорошенько отпраздновать событие. Вел мероприятие Игорь Верник, способности которого все оценили невероятно высоко.
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