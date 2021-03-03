Вьются: густая растительность Седоковой вызвала оторопь

Исполнительница славится своими пышными формами и откровенными фото, которыми она совершенно не стесняется делиться. Однако накануне Анна показала нечто новое, чем крайне удивила публику.

Певица решила поздравить всех представительниц прекрасного пола с наступающим Международным женским днем в крайне необычной форме. В "историях" популярного блога артистки появилась фотография, где накрашенная Анна с глубоким декольте подняла руку вверх.

Было очевидно, что звезда хотела показать: в ее подмышечной впадине можно заметить густую растительность, которая местами даже начала виться. Действительно ли Седокова отказалась от депиляции, или она просто решила раззадорить поклонников и наклеила волосы – пока остается лишь гадать.

В связи с тем, что возможности прокомментировать происходящее у подписчиков не было, оценить их реакцию пока невозможно. Однако сейчас до России дошло модное направление "бодипозитив", философия которого гласит: каждый человек красив сам по себе, и нужно менять себя только тогда, когда ты сам этого хочешь. Многие звезды шоу-бизнеса активно поддерживают течение и с удовольствием пропагандируют моду на естественность.

Отметим, ранее Анну Седокову травили за то, что она поправилась и, как казалось некоторым пользователям, потеряла былую красоту. Артистка и тогда активно отстаивала свою позицию, подчеркивая, что нравится себе любой. Она писала, что обожает свое тело после родов и отказывается мучить себя ради того, чтобы стать такой, какой кто-то хочет ее видеть.

