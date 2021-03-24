"К женщинам как к мясу": обнародован внушительный гонорар Тимати за участие в "Холостяке"

Известно, что сейчас главным "холостяком" страны является рэпер. Девушки активно боролись за то, чтобы стать участницами проекта.

Недавно Тимати обвинил одну из них в том, что она взяла деньги от руководства программы. Оказалось, что агент Лары Лепп и правда потребовал внушительную сумму, но услышал жесткий отказ. Тогда Лара приняла решение все равно прийти на проект якобы из-за симпатии к артисту. Судя по всему, рэпер не совсем понял поступок дивы.

Однако многих поклонников и коллег интересовал другой вопрос: сколько нужно было заплатить самому Тимати, чтобы он принял участие в "Холостяке"? Оказалось, что ответ знает Рустам Солнцев. Звезда "Дома-2" известна своими скандальными высказываниями и пройти мимо такой волнующей всех темы никак не смогла. Рустам убежден, что бесплатно развлекать народ Тимати не стал бы никогда.

По мнению экс-участника телестройки, гонорар рэпера точно составил более 10 миллионов рублей, иначе артист не видел бы смыла участвовать. Также он отметил, что финансовая заинтересованность артиста в шоу вполне могла стать настоящей причиной разрыва с Анастасией Решетовой.

В Сети отечественная версия шоу подвергается критике. Многие считают ее скучной, а Солнцев утверждает, что герой здесь играет не последнюю роль. Рустаму кажется, что Тимати – персонаж неинтересный, безжизненный. "У него отношение к женщинам как к мясу", – резюмировала звезда "Дома-2".