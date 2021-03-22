"Это договорная история": вскрылись сенсационные данные о браке Тимати

Новый сезон шоу "Холостяк" с участием Тимати стал настоящим событием в отечественном шоу-бизнесе. Скандалы, противоречивые реакции, неожиданные заявления – за два выпуска страна увидела все и даже больше.

Еще недавно многие были уверены: программа завершится после первого выпуска. Все дело в том, что формат в очередной раз возмутил зрителей, которые заявили, что передача является самым яркой пропагандой сексизма на российском телевидении. Тогда рэпер записал видеообращение в своем "Инстаграм" и попросил прощения у всех, чьи чувства оскорбил. "Извините, я вынужден закрыть проект", – подписал он.

Однако, видимо, это оказалось просто очередной шуткой певца. Накануне вышел новый пост, в котором артист упомянул, что поддержки у него больше, чем негатива, поэтому не вернуть шоу в эфир было бы неправильно. Второй выпуск передачи стал настоящим откровением.

Так, на помощь рэперу пришел Егор Крид. Выяснилось, что у коллег схожий вкус на женщин. Тимати предстояло сделать непростой выбор и пообщаться с 15-ю претендентками на его сердце. Одной из самых откровенных и смелых оказалась Кристина Кустова. Неожиданно для всех модель призналась, что она замужем. По словам участницы, их отношения закончились, но развод пока не оформлен до конца. Кристина решила уточнить у Тимати, действительно ли их история с Анастасией Решетовой пришла к логическому завершению. Исполнитель был краток и ответил, что все осталось в прошлом тогда, когда они сделали официальное заявление.

Кристина была не единственной, кому до сих пор не дает покоя экс-супруга звезды. Дарья Погадаева решилась уточнить у Егора Крида, что происходит между бывшими возлюбленными. Она сообщила: ходят слухи, что "это договорная история", а Анастасия просто до сих пор поддерживает любимого мужчину во всех начинаниях. Крид ответил, что четкого ответа на этот вопрос нет даже у него.

