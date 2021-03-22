Тимати назвал изъян всех участниц "Холостяка"

В марте на канале ТНТ стартовал восьмой сезон шоу "Холостяк", где рэпер Тимати ищет спутницу жизни на свой страх и риск. На съемках проекта артист оценивал привлекательных красоток и узнавал о них много нового, чтобы определиться, кто заслуживает стать его второй половинкой. Пока зрители гадают, что они увидят в финале проекта, звездный мужчина интригует россиян и посылает им особые знаки. После того, как второй выпуск сезона вышел в эфир, Тимати обозначил неприятную особенность всех девушек на шоу "Холостяк".
Артист расстроился из-за того, что никто из участниц не раскрыл истинные мотивы своего решения сняться в "Холостяке". "Ни одна не призналась, что пришла на шоу, чтобы стать популярнее и, пользуясь этой платформой, открыть новые двери бизнеса и рекламы", — разочарованно выразился рэпер. По мнению Тимати, девушки на романтическом телепроекте жаждут славы и денег, а любовь для них — не такая большая ценность.
Главный холостяк страны объяснил, что уважает в людях прямолинейность и искренность. По заявлению рэпера, если бы хоть какая-то девушка призналась в том, что пришла биться за его сердце из корыстных побуждений, то он был бы рад и выразил ей свое почтение. С новыми выводами Тимати пока не хочет забегать вперед, ведь восьмой сезон шоу "Холостяк" еще не показали целиком.
Популярные темы форума
Самая защищенная страна Россия
Беременную бросил парень
Как быть, если хочешь отношений, но не получается их построить, так как постоянно попадаются занятые мужчины, либо те, кто влюблен в других?
Возраст
Не обязательно гулять, чтоб жена умерла от рака
Муж не хочет работать
Гастеры
Паразиты в организме
Кикимора домашняя
Муж хочет сына, а будет дочь