Тимати назвал изъян всех участниц "Холостяка"

Главная персона нового сезона шоу "Холостяк" раскрыла общий недостаток участниц проекта. Рэпер Тимати расстроен поведением девушек.

В марте на канале ТНТ стартовал восьмой сезон шоу "Холостяк", где рэпер Тимати ищет спутницу жизни на свой страх и риск. На съемках проекта артист оценивал привлекательных красоток и узнавал о них много нового, чтобы определиться, кто заслуживает стать его второй половинкой. Пока зрители гадают, что они увидят в финале проекта, звездный мужчина интригует россиян и посылает им особые знаки. После того, как второй выпуск сезона вышел в эфир, Тимати обозначил неприятную особенность всех девушек на шоу "Холостяк".

Артист расстроился из-за того, что никто из участниц не раскрыл истинные мотивы своего решения сняться в "Холостяке". "Ни одна не призналась, что пришла на шоу, чтобы стать популярнее и, пользуясь этой платформой, открыть новые двери бизнеса и рекламы", — разочарованно выразился рэпер. По мнению Тимати, девушки на романтическом телепроекте жаждут славы и денег, а любовь для них — не такая большая ценность.

Главный холостяк страны объяснил, что уважает в людях прямолинейность и искренность. По заявлению рэпера, если бы хоть какая-то девушка призналась в том, что пришла биться за его сердце из корыстных побуждений, то он был бы рад и выразил ей свое почтение. С новыми выводами Тимати пока не хочет забегать вперед, ведь восьмой сезон шоу "Холостяк" еще не показали целиком.

