Решетова раскрыла проблемы сына со здоровьем

Маленький Ратмир прошел медосмотр у ортопеда. Знаменитость рассказала в своем микроблоге, что у него образовалась неправильная постановка ног из-за того, что ребенок часто сидел в позе "W".
Бывшая возлюбленная музыканта заверила, что они будут решать эту проблему с помощью массажа и носки обуви. Это необходимо, чтобы в будущем у Ратмира не было Х-образной формы ног.
Отметим, что поклонники ранее заметили, что у сына звезд что-то не так с ногами. Такие домыслы родились у пользователей Сети из-за того, что малыш часто ходит на носочках.
Напомним, наследник звездной четы появился на свет 18 октября 2019 года. О расставании пары стало известно в сентябре 2020 года. Вскоре артист объявил о своем участии в шоу "Холостяк" на ТНТ.
Анастасия Решетова заявила, что будет воспитывать ребенка одна. Сейчас модель успешно совмещает материнство, дом и работу. К слову, некоторые поклонник до сих пор уверены, что расставание пары – всего лишь пиар-ход, и звезды все равно сойдутся вновь.
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