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Решетова раскрыла проблемы сына со здоровьем

Решетова раскрыла проблемы сына со здоровьем

Анастасия Решетова сообщила, что у их с рэпером Тимати общего наследника проблемы с ногами. Девушка показала малыша к специалисту.
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Маленький Ратмир прошел медосмотр у ортопеда. Знаменитость рассказала в своем микроблоге, что у него образовалась неправильная постановка ног из-за того, что ребенок часто сидел в позе "W".

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 Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов)

Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов) певец, актёр, предприниматель

Бывшая возлюбленная музыканта заверила, что они будут решать эту проблему с помощью массажа и носки обуви. Это необходимо, чтобы в будущем у Ратмира не было Х-образной формы ног.

Отметим, что поклонники ранее заметили, что у сына звезд что-то не так с ногами. Такие домыслы родились у пользователей Сети из-за того, что малыш часто ходит на носочках.

Напомним, наследник звездной четы появился на свет 18 октября 2019 года. О расставании пары стало известно в сентябре 2020 года. Вскоре артист объявил о своем участии в шоу "Холостяк" на ТНТ.

Анастасия Решетова заявила, что будет воспитывать ребенка одна. Сейчас модель успешно совмещает материнство, дом и работу. К слову, некоторые поклонник до сих пор уверены, что расставание пары – всего лишь пиар-ход, и звезды все равно сойдутся вновь.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 19 марта 2021, 13:30 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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