Молодая пассия отреагировала на известие о романе с Тимати

Поговаривали, что результаты 8-го сезона "Холостяка" давно известны. Публика приписывала рэперу роман с молоденькой моделью из Краснодарского края. По словам наблюдательных телезрителей, Мария Вебере уже давным-давно отдыхает с Тимуром Юнусовым на Мальдивских островах.
Дело в том, что сразу же после анонса первых серий девушка неожиданно оказалась на еще одном проекте музыканта – 13 Surfing Department. Лагерь для серфингистов расположился на побережье Индийского океана. Именно там 22-летняя девушка проводит время с Тимати.
"Тимур пригласил меня, так как знал, что я очень хочу научиться этому виду спорта. То, что люди себе допридумывали, пусть останется вместе с ними. Покажите мне человека, который бы отказался", – отметила Мария.
Слухи же о романе с Юнусовым пассия не подтвердила. Однако не упустила возможности, чтобы рассказать о лучших качествах рэпера. Вебер заверила, что музыкант очень чуткий и внимательный ко всем окружающим, несмотря на большую загруженность и постоянные бизнес-проекты.
Напомним, в одном из интервью Мария признавалась, что никогда не была подписана на Тимати. Ей было безразлично, кого назовут новым холостяком реалити-шоу. Похоже, что Тимур все же смог оправдать ожидания девушки.
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