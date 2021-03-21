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Молодая пассия отреагировала на известие о романе с Тимати

Молодая пассия отреагировала на известие о романе с Тимати

На прошлой неделе было положено начало скандальному шоу с участием Тимати. Однако после первой же серии музыкант закрыл проект, а слухи о его романтических отношениях с одной из претенденток на сердце только приобрели новый виток.
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Поговаривали, что результаты 8-го сезона "Холостяка" давно известны. Публика приписывала рэперу роман с молоденькой моделью из Краснодарского края. По словам наблюдательных телезрителей, Мария Вебере уже давным-давно отдыхает с Тимуром Юнусовым на Мальдивских островах.

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 Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов)

Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов) певец, актёр, предприниматель

Дело в том, что сразу же после анонса первых серий девушка неожиданно оказалась на еще одном проекте музыканта – 13 Surfing Department. Лагерь для серфингистов расположился на побережье Индийского океана. Именно там 22-летняя девушка проводит время с Тимати.

"Тимур пригласил меня, так как знал, что я очень хочу научиться этому виду спорта. То, что люди себе допридумывали, пусть останется вместе с ними. Покажите мне человека, который бы отказался", – отметила Мария.

Слухи же о романе с Юнусовым пассия не подтвердила. Однако не упустила возможности, чтобы рассказать о лучших качествах рэпера. Вебер заверила, что музыкант очень чуткий и внимательный ко всем окружающим, несмотря на большую загруженность и постоянные бизнес-проекты.

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Публикация от Мария Вебер (@vebermariia)

Напомним, в одном из интервью Мария признавалась, что никогда не была подписана на Тимати. Ей было безразлично, кого назовут новым холостяком реалити-шоу. Похоже, что Тимур все же смог оправдать ожидания девушки.

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Тимур Юнусов. Фото: instagram.com/timatiofficial/
Автор: 21 марта 2021, 14:17 Источник: Peopletalk.ru ✓ Надежный источник
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