"Всех развели": Участница шоу "Холостяк" выдала подноготную проекта

Появились уникальные данные о личной жизни рэпера Тимати. Героиня шоу "Холостяк" раскрыла подробности отношений артиста со знойной брюнеткой.

Телеканал ТНТ транслирует в эфире шоу "Холостяк", где рэпер Тимати ищет любовь. Съемки этой части проекта уже завершились, но ключевые моменты сезона пока должны храниться в секрете, так как зрители еще не видели все выпуски. Однако нетерпеливые поклонники рэпера Тимати вычислили, что сейчас артист развлекается на Мальдивах с героиней "Холостяка" Марией Вебер. Как решили фанаты, Тимати предпочел эту знойную брюнетку остальным красоткам и финал проекта заранее известен. Однако эту теорию опровергла Адель Вейгель — соперница Марии Вебер на шоу "Холостяк".

По словам Вейгель, рэпер не смог бы раскрыть итоги шоу заранее таким простым способом. Участница шоу "Холостяк" рассказала, что Мария Вебер подарила артисту доску для серфинга, а он в благодарность за презент пообещал позвать девушку в свой лагерь — не больше. "Всех развели, и все верят!" — выразилась Адель, комментируя отдых Тимати на Мальдивах.

О Марии Вебер, которая наслаждается пляжным отдыхом вместе с рэпером, известно немало. Девушке 22 года, она учится на факультете журналистики в краснодарском ВУЗе. Замужем очаровательная участница шоу "Холостяк" никогда не была, детей не имеет. Пока зрителям проекта остается только гадать, запала ли Мария в душу рэпера Тимати.

