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Кутеж за 10 миллионов: Ивлееву осудили за показную роскошь

Кутеж за 10 миллионов: Ивлееву осудили за показную роскошь

Накануне Анастасия Ивлеева устроила настоящую вакханалию в одном из ресторанов столицы. Артистка решила отметить день рождения с размахом, пригласив всех представителей российского шоу-бизнеса.
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Скандальная блондинка не постеснялась и позвала "самых красивых и богатых" жителей Москвы. На вечеринке, посвященной юбилею Анастасии Ивлеевой, шампанское и другие алкогольные напитки лились рекой, а на звездных гостях блистали дорогостоящие украшения и эпатажные наряды.

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Напомним, темой праздничного ужина было кибер-барокко. Гости должны были придерживаться дресс-кода и заранее обдумать свой образ для вечера. Уже несколько дней подряд публика обсуждает внешний вид звездной четы. Кого-то "задело" черное короткое платье Аллы Пугачевой, а кто-то не оценил грабли на голове Ксении Собчак.

Несмотря на многочисленные комментарии подписчиков, самую тяжелую оплеуху отвесили имениннице. Ведь, по самым скромным подсчетам, Анастасия Ивлеева потратила на безумный кутеж около 10 миллионов людей.

В чек-листе блогера были казино, танцовщицы, приглашенные музыканты и ведущий вечеринки. Один только образ звезды стоил несколько сотен тысяч рублей. Артистка перевоплотилась в развратную монашку. Талию звезды украшал массивная цепь с неприлично огромным крестом.

К слову, выход Насти к гостям тоже был эффектным. Она появилась в компании профессиональных танцоров и исполнявших трюки мотоциклистов.

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Анастасия Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov, Анатолий Ломохов/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 14 марта 2021, 12:15 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость659331
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А кто ЭТО?!
Гость655352
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потратила на безумный кутеж около 10 миллионов людей.....ну это как раз к развратной монашке...
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