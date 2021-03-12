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"Вульгарная, нечесаная, пошлая": раскрыты скандальные детали популярности Пугачевой

"Вульгарная, нечесаная, пошлая": раскрыты скандальные детали популярности Пугачевой

Сергей Соседов известен своими колкими высказываниями в адрес звезд отечественного шоу-бизнеса. На этот раз он "прошелся" по Алле Борисовне.
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В последнем интервью Соседову задали вопрос о Примадонне. Журналистке было интересно, как Пугачевой удалось взобраться на вершину этого "олимпа", и почему все звезды испытывают такой трепет перед ней. Тема, видимо, пришлась по душе критику, и он с радостью начал рассуждать.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Сергей отметил, что в Алле Борисовне не было ничего особенного, она была такой же, как и София Ротару, Валентина Толкунова. По словам эксперта, исполнительница никогда не была талантливее них, но вокруг нее создали целую историю, которая покорила сердца людей. Так, он убежден, что именно на Примадонне был впервые по-настоящему опробован пиар.

По словам критика, это "надувательство" придумал режиссер Александр Стефанович, бывший супруг звезды. Суть "мифологии" была в том, чтобы внушить публике, что она – другая, и никто не может догадаться, какая она – настоящая Алла. Александр Борисович убеждал ее играть на контрастах, всегда быть разной, чтобы постоянно шокировать слушателя.

Сергей Соседова подчеркнул, что неоднозначный имидж Алла Пугачева должна была поддерживать и в жизни, так как поклонники очень внимательны. Стефанович требовал, чтобы она была "вульгарной, нечесаной, размалеванной, пошлой", а потом внезапно выходила на сцену в идеальном образе, чтобы все ахнули. Работа велась исключительно на постоянных провокациях.

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Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 12 марта 2021, 08:51 Источник: "Ютуб" ✓ Надежный источник
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