"Шикарная женщина!": загоревшая Пелагея возбудила народ роскошной фигурой

Многие знаменитости провели эту зиму на Мальдивах. Пелагея не стала исключением. В январе артистка вместе с четырехлетней дочерью Таисией улетела на острова. Снимки, сделанные во время отдыха, 34-летняя певица публикует до сих пор.
Накануне в инстаграм-аккаунте Пелагеи появилась фотография, на которой она запечатлена на берегу океана. Для снимка артистка легла на белый песок, повернувшись спинок к солнцу. Она изящно расположила ноги, чтобы продемонстрировать роскошные бедра.
Поклонники обратили внимание, что Пелагея сильно загорела. Ее кожа приобрела шоколадный оттенок. "Какая вы божественная!", "Вот это огонь", "Ура, дождались!", "Нереально красивая", "Шикарная женщина!", "Ваша фигура бесподобна", – возбудились фанаты.
Стоит отметить, что к этой же публикации Пелагея прикрепила снимок дочери. Четырехлетняя девочка позировала возле небольшого бассейна среди пальм. Этот кадр у поклонников вызвал умиление.
Напомним, в конце прошлого года Пелагея расторгла брак с хоккеистом Иваном Телегиным. Однако бывшие супруги до сих пор делят совместно нажитое имущество. Они не могут договориться.
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