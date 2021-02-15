Раздетая Пелагея сверкнула пышными формами

Недавно артистка решила отдохнуть от всех скандалов и улетела на Мальдивы вместе с дочерью Таисией. Она активно делилась красочными кадрами и рассказывала о времяпрепровождении с наследницей.

Накануне певица показала еще несколько кадров с отдыха, собранных в интересный коллаж. На одном из снимков она предстала в зеленом купальнике с выразительным декольте. Тело исполнительницы слегка прикрывала лишь накидка с длинной бахромой, поэтому восхищенным поклонникам удалось разглядеть шикарную фигуру артистки. Отметим, Пелагея активно следит за питанием и ухаживает за собой.

Многие предположили, что отдых был просто необходим звезде после скандального развода с хоккеистом Иваном Телегиным. Напомним, суд расторг брак пары в декабре 2020 года, но трудности продолжились из-за раздела имущества. Бывшие возлюбленные никак не могли прийти к консенсусу.

Ранее объявилась подруга спортсмена, которая заявила, что Пелагея ведет себя некорректно. По словам девушки, она потребовала от бывшего супруга купить машину для их общей дочери, несмотря на то, что Телегин и так отдал ей квартиру в элитном комплексе и пообещал сам выплатить ипотеку на дорогой дом. Приятельница хоккеиста считает, что звезда потратила все деньги мужа, а теперь пытается обвинить его в махинациях.

Однако за Пелагею заступила ее адвокат. Он сообщил, что вся эта информация – ложь. Указанная квартира всегда принадлежала певице, так как была куплена на ее деньги. По словам Филиппа Рябченко, певица сама подала на развод, но дело усложнилось встречным иском со стороны Ивана. Спортсмен потребовал раздела всего имущества, включая квартиру певицы.

