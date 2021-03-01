"Неожиданно!": в Сети обсуждают фото Харламова с новорожденным ребенком

Резидент шоу "Камеди клаб" и актриса Кристина Асмус рассказали о расставании больше восьми месяцев назад. Осенью 2020 года артисты расторгли брак. Несмотря на все, бывшие супруги сохранили теплые отношения.

В воскресенье, 28 февраля, Гарик Харламов отметил 40-летие. Кристина Асмус решила публично поздравить бывшего мужа с юбилеем. Она разместила в "Инстаграм" фотографию, на которой комик запечатлен с новорожденным ребенком на руках. "С днем рождения", – сдержанно подписала кадр актриса.

Интернет-пользователи не сразу поняли, кого поздравила Асмус. Некоторые же подумали, что Харламов обзавелся малышом после развода с актрисой. Преданным поклонникам не стоило объяснять, что перед ними фотография Гарика и его дочери Насти.

Очевидно, снимок был сделан в 2014 году – после появления на свет наследницы артистов. "Как мило!", – не смогла сдержаться одна из поклонниц. "Я думала, он уже родил!", – посмеялась другая. "Неожиданно! Хорошо, когда после развода поддерживаются теплые отношения", – отметил третий подписчик.

Напомним, недавно Гарик Харламов рассказал о проблемах со здоровьем. Комик не стал скрывать, что из-за малоподвижного образа жизни стала болеть спина. Резиденту "Камеди клаб" потребовалась серьезная операция. Его коллега Павел Воля не упустил возможности пошутить на эту тему в шоу.