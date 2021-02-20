Оскорбленный Харламов показал жестокое "избиение" Панина лютней

Во время недавнего интервью журналистка Алена Жигалова спросила у Алексея Панина, почему он больше не снимается в кино и сериалах. Дескать, артист слишком рано похоронил себя в профессии. На это Панин заявил, что не видит себя в современной индустрии. По словам Алексея, ему "неинтересно" и он считает себя "гением".
Знаменитость подчеркнула, что не желает быть на афишах рядом с Гариком Харламовым и Семеном Слепаковым. Интересно, что последнего Алексей Панин назвал "балалаечником". Артист напомнил, что ранее работал Олегом Янковским и другими легендарными личностями.
Гарик Харламов не смог закрыть глаза на высказывание коллеги по цеху. Оскорбленный артист ответил Панину в личном "Инстаграм". Он иронично обратился к коллеге по цеху: "Получается, мы с Семеном Слепаковым зря стоим и ждем тебя, Леша?". Гарик пристыдил Алексея, мол, тот заставил их "как дураков" так долго ожидать, что даже балалайка замерзла.
К публикации Харламов прикрепил ролик, состоящий из фрагментов интервью Панина и кадров из компьютерной игры, в которых персонажа жестоко избивают лютней. Несложно догадаться, что на месте битого героя Гарик представлял Алексея. Отметим, что подписчики в комментариях высмеяли обоих артистов.
Напомним, в 2020 году Гарик Харламов выпустил сериал "Гусар", в котором выступил продюсером. В ситкоме артист также сыграл главную роль. Семен Слепаков, в свою очередь, спродюсировал многосерийную ленту "Окаянные дни". Чем в это время был занят Алексей Панин – неизвестно.
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