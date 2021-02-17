"Гарик Пугачев": Харламов превратился в женщину

Гарик Харламов в своем блоге поделился фотографиями, которые хранятся на его телефоне. В подборку попали кадры из личного архива, мемы и рабочие моменты.

Первый снимок, вероятно, сделан во время съемок. Гарик Харламов вместе с Тимуром Батрутдиновым перевоплотились в звезд отечественного шоу-бизнеса. Бывшему мужу Кристины Асмус досталась женская роль – он примерил на себя наряд Аллы Пугачевой. Его коллега, надев парик, стал похож на Максима Галкина.

Поклонники с восторгом приняли шуточную подборку артиста, отметив, что ему очень идет рыжий парик и черный короткий балахон. Правда, подписчики были разочарованы, что в подборку фото не по попали мемы про Ларису Гузееву, над которой Гарик Харламов активно подшучивает последнее время.

"Вылитая Пугачева (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ну почему на первом фото не Лариса Гузеева и Роза Сябитова?", "Гузеева то где? Эх Гарик, забыл про свою дэвочку", "Алла Борисовна, ты ли это?", "Гарик Пугачев и Тимур Галкин", "ПримаДОН", "Знаете , года идут , все не молодеют , а Пугачева все прекраснее", "Аллагариковнагалкина", "Алла Борисовна, Добрый день", – написали в комментариях.

Напомним, в прошлом году стало известно о разводе Гарика Харламова и Кристины Асмус. Пара заявила, что приняла решение расстаться уже давно и на него не повлияли третьи лица. После разрыва бывшие супруги продолжают вместе воспитывать дочь Настю.