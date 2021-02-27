Харламов лег под нож из-за тяжелых проблем со здоровьем

Существует устоявшийся стереотип о том, что представители шоубизнеса — это люди с безупречным здоровьем. У многих звезд действительно есть ресурсы, чтобы заботиться о себе во многих аспектах, однако это не аксиома.
Можно купить славу и уважение, но не здоровье. В этом легко убедиться на многочисленных примерах.
Недавно стало известно, что знаменитый российский комик Гарик Харламов перенес серьезную операцию. Уточняется, что речь идет о проблемах со спиной.
Гарик сделал соответствующее признание прямо во время работы. Коллега юмориста по сцене Павел Воля заявил, что для Харломова пришлось вынести кресло, а также назвал приятеля "стариком, которому прострелило спину.
Едва ли этот подкол мог задеть экс-супруга Кристины Асмус, если учитывать его характер. Харламов без доли смущения заявил, что ему действительно пришлось лечь под хирургический нож.
Стоит отметить, что Гарик не стал описывать подробности произошедшего. Он предложил всем присутствовавшим переключиться на рабочий процесс, сообщает издание StarHit.
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