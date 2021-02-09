"Агату предупредили?": Прилучного вывели на чистую воду

Павел Прилучный опубликовал в "Инстаграм" несколько снимков, сделанных в цирке на проспекте Вернадского. Артист сводил четырехлетнюю Мию и восьмилетнего Тимофея на шоу "И вновь и100рия". После представления актер проводил наследников за кулисы, чтобы они посмотрели на животных.
Но люди, которые в тот же день посетили столичный цирк, вывели Прилучного на чистую воду. Оказалось, актер скрыл от поклонников, что провел время не только с детьми, но и с новой возлюбленной, актрисой Мирославой Карпович.
В телеграм-канале "Курятник" появилось фото, на котором Павел запечатлен рядом со звездой сериала "Папины дочки". Интернет-пользователи удивляются, что Муцениеце отпускает детей развлекаться с отцом, зная, что им составит компанию Карпович.
Возможно, Агата не была в курсе, что ее отпрыски вновь проведут время с новой пассией отца, как это было летом прошлого года. Тогда Павел Прилучный отдохнул вместе с наследниками и Мирославой Карпович в Крыму. "Интересно, в этот раз [Агату] предупредили?", – задались вопросом авторы телеграм-канала "Курятник".
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