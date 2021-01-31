Вне конкуренции: Прилучный обомлел от взгляда юной красотки

Личная жизнь Павла Прилучного, его прошлые и нынешние отношения вызывают у россиян множество вопросов. Действительно ли артист любит Мирославу Карпович, может ли он в будущем вернуться к Агате Муцениеце, как складываются его отношения с детьми – все это остро обсуждается в Сети. С помощью инстаграм-канала артист дал понять, какое значение для него имеет дочь Мия. Павел Прилучный поделился фотографией с маленькой наследницей и подписал ее хештегом "Мое золото".
На снимке, который опубликовал актер, девочка склонилась к лицу сидящего на стуле отца. В кадре Павел Прилучный пристально смотрит красавице-дочери в глаза и сжимает в кулаках ее ладони. Артист предстал перед камерой в медицинской маске, которая в момент съемки опустилась до подбородка и открыла нос. Девочка наблюдала за выражением лица звездного родителя с легким удивлением, приоткрыв рот.
Напомним, поклонники заподозрили артиста в романтической связи с коллегой Зепюр Брутян. Этому поспособствовал поцелуй актера в щеку напарницы по съемочной площадке, который заснял умелый фотограф. Агент Павла Прилучного уверена, что роман и интимная близость между этими артистами невозможны, но дружба между ними зародилась крепкая.
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