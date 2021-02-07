Господи, спаси: Ослабевшая донельзя вдова Этуша начала задыхаться

Коронавирус, поразивший Елену Этуш, оказался очень коварным. 55-летняя вдова Владимира Этуша еще 6 января сообщила об инфицировании. 26 января ее выписали из больницы. Но, как оказалось, испытания не закончились.

4 марта 1935 горда в центральной печати появилось сообщение: "Ввиду тяжелого состояния здоровья товарища Сталина Центральный Комитет КПСС и Совет Министров Союза ССР признали необходимым установить с сего дня публикование медицинских бюллетеней о состоянии здоровья Иосифа Виссарионовича Сталина".

А вот Елена Этуш краткие бюллетени о состоянии своего здоровья регулярно публикует на странице "Фейсбука". По этим сообщениям можно проследить течение болезни. "Наконец обоняние и вкус пропали. Теперь все как у людей", "Есть ничего не хочу. Лезет почему-то только пюре с маслом и молоком, сосиски и пельмени с индейкой. О кофе даже думать не могу", "Сегодня вообще ничего есть не могу. Только пью. А есть лекарства, которые на пустой желудок нельзя", "Я в больнице. Поражение легких средней степени тяжести. Проценты пока не посчитали", "Мне сегодня лучше. Но пока на кислороде и не встаю. Продолжаю лечение. Вроде проснулся аппетит" – регулярно извещала вдова Этуша встревоженную общественность.

Наконец, радостное известие. "Братцы, я дома! Живая!" – сообщила 55-летняя Елена Евгеньевна. Но оказалось, борьба продолжается и в родных стенах. "С ходьбой у меня пока не очень – задыхаюсь и ослабела, – сообщала вдова Этуша. – Но физические нагрузки необходимы, и мышцы надо накачивать. Поэтому велотренажер сейчас – мое все!"