Состояние средней тяжести: врачи спасают вдову Этуша с пораженными коронавирусом легкими

Когда Александр Ширвиндт попал в больницу с коронавирусом, то сказал мудрую фразу: "Снаряды рвутся рядом". Действительно, каждый день поступает словно бы фронтовая сводка – это болен, а тот умер... Вот и 55-летняя вдова Владимира Этуша попала в больницу.

О том, что у нее ковид, Елена Этуш сообщила всем в социальных сетях еще 6 января: "Ну, вот, кажись, и меня настигла эта "радость". Никакой паники. Все в штатном режиме. Я на даче, сама себе врач, пока лечусь, тем, что есть, вкусы и запахи чувствую, высокой температуры пока нет".

Но уже через день состояние вдовы явно ухудшилось. "Все бы ничего, но очень болит голова и жутко болит спина. Просто искры из глаз. Хотя следую предписаниям врача", – говорила она.

А 10 января проявились и другие симптомы "короны". "Наконец обоняние и вкус пропали. Теперь все как у людей, – рассказывала Елена Этуш. – Я в Москве. Доктор был. Лечусь. Есть ничего не хочу. Лезет почему-то только пюре с маслом и молоком, сосиски и пельмени с индейкой. О кофе даже думать не могу".

Оказалось, что переболеть легко вдове, к сожалению, не удастся – состояние ухудшилось настолько, что потребовалась госпитализация. "Я в больнице. Поражение легких средней степени тяжести. Проценты пока не посчитали. Вообще ничего есть не могу. Только пью. А есть лекарства, которые на пустой желудок нельзя. Дышу сама, но кислород все равно дают," – напугала друзей Елена Этуш сообщением из палаты.

Люди желают ей здоровья и поддерживают: "Все выкарабкивались даже после 55 процентов поражений! Все должно быть нормально! Даже в 80 лет выздоравливают!"