Молитесь: Подключенная к кислороду вдова Этуша перестала вставать

Вдова Владимира Этуша сегодня в больнице. "Я пока на кислороде и не встаю", – сообщила она. Правда, коварная болезнь потихоньку отступает. "Мне сегодня лучше. Продолжаю лечение. Вроде проснулся аппетит, – говорит Елена. – Но вообще, чтобы вылечиться от ковида, нужно быть очень здоровым человеком".
Набожные друзья Елены поддерживают ее и обещают что будут молиться. "Храни, Господь! Возврат аппетита – это хороший признак", "Леночка, полного выздоровления! Отлично, когда есть положительная динамика", "Главное, что Вы уже под присмотром врачей. Скорейшего выздоровления! Молимся о Вас!", "Ангела Хранителя в помощь! Крепкого здоровья!" – пишут наперебой вдове Этуша встревоженные люди.
Но самое главное, что вдова не теряет оптимизма, надежды и чувства юмора. "Просекко (итальянское сухое игристое вино – Прим. ред.) мне пока не захотелось" – пишет она всем сочувствующим из больницы.
О том, что она заразилась, Елена Этуша сообщила еще в начале месяца, когда на своей странице в социальной сети "Фейсбук" написала: "Я в больнице. Поражение легких средней степени тяжести. Проценты пока не посчитали. Вообще ничего есть не могу. Только пью. А есть лекарства, которые на пустой желудок нельзя".
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