Инфицированную вдову Этуша отключили от аппарата с кислородом

"Пока на кислороде и не встаю. Продолжаю лечение", – написала Елена Этуш 21 января. И пропала из поля зрения. Ее многочисленные подписчики стали бить тревогу. Оказалось, все это время вдова Этуша оставалась в палате клиники и боролась с тяжелой болезнью.
Наконец на излете января пришла радостная весть – больничным мучениям Этуш пришел конец, Хворь, которая во всем мире поразила уже 100 миллионов человек, слава богу, стала отступать. "Братцы, я дома! Живая!" – сообщила 55-летняя Елена Евгеньевна.
На вопрос о самочувствии она отвечает лаконично: "Относительное..." Люди верят, что иного, кроме как благоприятного, исхода болезни не могло и быть. "Ну а какая ж ты должна быть, если не живая?" – пишет инфицированной коронавирусом Елене Этуш подруга. А вдова со свойственным ей юмором отвечает: "Ну, как сказать..."
Сегодня у Елены Этуш много планов. А главное ее чаяние – установить в центре Москвы памятник великому мужу к его юбилею, издать часть его архива. На все это нужны силы и здоровье. Которое теперь деятельную и энергичную вдову, дай бог, не подведет.
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