Инфицированную вдову Этуша отключили от аппарата с кислородом

Многочисленные друзья молились за Елену Этуш – новость о ее тяжелой болезни стала шоком. Вдова Владимира Этуша сообщала о лечении от коронавируса в постах социальной сети "Фейсбук". Тревожные посты сменялись обнадеживающими и наоборот несколько недель.

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