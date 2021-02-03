"Общается с кем-то по видеосвязи на русском": сын Джоли открыл тайные связи

Анджелина Джоли не только очень успешная актриса, но и многодетная мать. Всего у нее шестеро детей, среди которых есть как родные, так и приемные.
Джоли дала большое интервью, в котором рассказала о своей жизни и проблемах материнства. В беседе с журналистами она поведала, что один из ее сыновей знает русский язык и общается на нем с друзьями.
По словам Анджелины Джоли, ей трудно видеть, как ее дети сталкиваются с огромным количеством не всегда самой лучшей информации. Но несмотря на это, именно это дало им шанс на получение новых знаний о мире и людях.
"Я вижу, как Мэддокс общается с кем-то по видеосвязи на русском или корейском, как Шайло поддерживает связь со своими друзьями из Намибии", – рассказала Анджелина Джоли.
При этом звезда отметила, что именно современные технологии позволят людям решить все вопросы, пишет Пятый канал. Дети Джоли заботятся о своей звездной матери так, как будто ей нужен покой и она пожилая женщина. Дети очень любят ее и боятся, что она может пострадать.
Напомним, Анджелина Джоли в 2013 году узнала о генетической предрасположенности к развитию рака груди и сделала операцию по удалению молочных желез. Ее мать болела раком молочной железы и яичников.
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