Молодая любовница ждет ребенка от Сергея Астахова
Журналисты связались с Сергеем Астаховым, чтобы выяснить, какие у него планы на юбилей. Однако актер дал понять, что грандиозное торжество устраивать не собирается. "Особо отмечать не буду. В ресторане неинтересно, я там каждый день ужинаю. В общем, решил, что посидим в тесном семейном кругу дома без излишнего внимания извне", – сообщил Сергей Астахов.
Актер надеется отметить день рождения с теми, с кем редко видится. "Мы так редко все вместе собираемся. Дочка Маша учится в Щукинском училище, будет актрисой. Дел у нее, сами понимаете, невпроворот. Помимо занятий, ходит на кастинги. Но ей еще три года учиться, так что я против, чтобы она пока работала. А вот моя мама сейчас захворала. В больницу ее возил: коленка мучает, спину ломит. В общем, плотно занимаемся ее здоровьем", – рассказал актер.
О личной жизни Сергей Астахов предпочел не распространяться. Уже пять лет он счастлив с молодой учительницей начальных классов Викторией Савкеевой. В беседе с репортерами артист лишь сказал, что у них "все отлично". Это разожгло любопытство журналистов. И они выяснили, что Сергей Астахов скрытничает по весомой причине – Виктория беременна, компетентно сообщает "Экспресс газета".
Избранница на 16 лет моложе Сергея Астахова, однако оба не видят в этом проблемы. "На мой взгляд, это не так уж и много. Все-таки я человек старых ориентиров: не встречаюсь, например, с ровесницей своей дочки. Стараюсь для любимой хорошо сохраниться – и в физическом, и в умственном плане. Хотя прекрасно понимаю, что сам-то не подарок..." – говорил Сергей Астахов. Журналисты подозревают, что именно из-за беременности любовницы актер предпочел без помпы встретить юбилей.
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