"Выглядит на все 50": фото Бузовой без ретуши и фильтров повергло в шок россиян

Недавно блогерша Фарида Ширинова опубликовала в "Инстаграм" снимок, на котором запечатлена рядом с Ольгой Бузовой в студии шоу "Бородина против Бузовой". Девушка рассказала, что 35-летняя знаменитость отказалась позировать, пожаловавшись на нехватку времени и занятость.
В итоге поклонникам пришлось рассматривать естественный снимок уставшей и недовольной телеведущей. Интернет-пользователи, которые привыкли видеть отретушированные фотографии Бузовой, изумились: певица выглядит старше своих лет. "Без фильтра тянет на все 50", "Да старая уже, скоро фильтры не помогут", – отметили комментаторы.
Некоторые же предположили, что во всем виноват фотограф. "Нормально она выглядит! Просто плохой ракурс", "Стареют все одинаково! На себя посмотрите!", – заступились поклонницы за кумира.
Напомним, в январе Ольга Бузова рассталась с 27-летним блогером и рэп-исполнителем Давидом Манукяном (DAVA). Телеведущая обвинила парня в изменах и избиениях. Однако позже знаменитость намекнула на воссоединение с молодым человеком: она призвала поклонников поддержать ее экс-возлюбленного в танцевальном проекте.
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