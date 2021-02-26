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"Выглядит на все 50": фото Бузовой без ретуши и фильтров повергло в шок россиян

"Выглядит на все 50": фото Бузовой без ретуши и фильтров повергло в шок россиян

Ольга Бузова. Фото:Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Преданные поклонники не перестают восхищаться трудоспособностью Ольги Бузовой. Вместе с тем фанаты недоумевают, как телеведущей удается выглядеть настолько свежей и красивой, ведь плотный график отнимает очень много сил.
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Недавно блогерша Фарида Ширинова опубликовала в "Инстаграм" снимок, на котором запечатлена рядом с Ольгой Бузовой в студии шоу "Бородина против Бузовой". Девушка рассказала, что 35-летняя знаменитость отказалась позировать, пожаловавшись на нехватку времени и занятость.

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В итоге поклонникам пришлось рассматривать естественный снимок уставшей и недовольной телеведущей. Интернет-пользователи, которые привыкли видеть отретушированные фотографии Бузовой, изумились: певица выглядит старше своих лет. "Без фильтра тянет на все 50", "Да старая уже, скоро фильтры не помогут", – отметили комментаторы.

Некоторые же предположили, что во всем виноват фотограф. "Нормально она выглядит! Просто плохой ракурс", "Стареют все одинаково! На себя посмотрите!", – заступились поклонницы за кумира.

Напомним, в январе Ольга Бузова рассталась с 27-летним блогером и рэп-исполнителем Давидом Манукяном (DAVA). Телеведущая обвинила парня в изменах и избиениях. Однако позже знаменитость намекнула на воссоединение с молодым человеком: она призвала поклонников поддержать ее экс-возлюбленного в танцевальном проекте.

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Автор: 26 февраля 2021, 19:54 Источник: Instagram
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любите меня: Бузова отдалась толпе пьяных возбужденных геев без защиты

комментарии

Ответить:

Гость635489
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На все её морщины ,плохой вид наплевать ,единственный вопрос,а что делает Бузова,что все так рьяно пишут о её занятости? Работает,как все ,хотя бы напишите какие шоу,кроме ББ она ведет ,пока концертов нет и все равно упорно, уперто пишут работает, весь день ГДЕ? Зачем впустую пиарить,что она трудоголик ,хватит вбивать в головы тупых малолеток,что лентяйка такая трудяга
Что удивляться ,вид нормального фрика,который один ,никому не нужный ,ни семьи,ни детей , всё для себю любимой И ВСЕ таки это ненормально надо жить не только собой ,но и любить свою семью ,которой нет Жизнь пустота
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