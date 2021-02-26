Разъяренный Манукян взорвался из-за упоминания о Бузовой

Около месяца назад Ольга заявила о том, что они с Давидом расстались. Она обвинила бывшего возлюбленного в изменах и рукоприкладстве, после чего заблокировала артиста в социальных сетях и призвала поклонников сделать то же самое.

Ранее рэпер практически не говорил о ситуации. Он назвал поступок Ольги "предательством" и отметил, что отношения у него не складываются, поэтому пока он больше не намерен вступать в них. Тогда Манукян заверил, что с головой уйдет в работу. Недавно артист провел прямой эфир и пообщался с поклонниками.

Дава признался, что последние события серьезно повлияли на него. Он разочаровался в любви и пока не хочет даже думать об этом. Смелые подписчики тут же решили уточнить у кумира, бил ли он Ольгу Бузову. Ни на секунду не задумавшись, он достаточно эмоционально ответил, что его поражает тот факт, что кто-то до сих пор верит в подобное. Некоторые отметили, что Манукяна очевидно раздражает эта тема.

Сейчас артист находится в больнице, где восстанавливает силы после операции. На какое-то время он пропал из Сети, а затем вернулся и невероятно обеспокоил поклонников. Он появился в "Инстаграме" с перемотанной головой и признался, что у него нет голоса.

Оказалось, что теперь с исполнителем все в порядке, операция прошла успешно и была плановой. Причина, по которой Давид обратился к специалистам остается загадкой, однако накануне журналисты поговорили с посетительницей клиники, в которой лежит рэпер. Она утверждает, что Манукян якобы решился на липосакцию спины, живота и подбородка.

