"Классическая история": названы причины оглушительного провала Бузовой

Три года назад поющая ведущая решила открыть еще одно собственное дело и запустила кафе под названием BuzFood. Презентация проекта была настолько масштабной, что ради этого события даже перекрыли улицу в центре Москвы. Посмотреть на заведение Ольги Бузовой собрались более пяти тысяч человек, однако очень скоро ресторан потерпел крах.
Константин Ивлев отметил, что основная ошибка звезд, открывающих свое кафе, в том, что они в первую очередь рассматривают это как бизнес, жаждут наживы и не думают о будущем. Как отметил шеф-повар, единственным удачным днем для BuzFood было открытие. "Классическая история, потому что люди думают, что если достигли успеха где-то, добьются его везде", – отметил профессионал.
Шеф-повар добавил, что в России в целом очень мало заведений, которые работают долго – например, лет десять. В той же маленькой Франции многие рестораны принимают гостей веками, потому что там в первую очередь гонятся за качеством. "Мы сделали из ресторанов театры, людям постоянно нужны премьеры – новые, новые и новые", – говорит Константин Ивлев.
Напомним, заведения Ольги Бузовой просуществовали около года. Представители артистки не афишировали то, что бизнес прогорел, а закрытие ресторанов связывали с техническими сложностями. В прошлом году все кафе под именем телеведущей ликвидировали за неуплату налогов.
Популярные темы форума
ну и страшные же вы
Во сколько лет надо выходить замуж?
которая лучше
Весна
Как в голодные времена
А вы знаете ?
не рубите с горяча
- Что-то Пугачева давно не проявляется. Не померла ли? Она же так любит внимание к своей персоне.
Надо больше двигаться
Мужчины делятся на нелюдей и людей