"Он стал родным человеком": Бузова намекнула на воссоединение с Манукяном

В конце января Ольга Бузова шокировала общественность плохими новостями. Мало того, что она заявила о расставании с Давидом Манукяном, так еще и всю подноготную "токсичных" отношений раскрыла. И только сейчас телеведущая начала отпускать происходящее и находить в себе силы на откровенный разговор с экс-возлюбленным.

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