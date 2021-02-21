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Шоу-бизнес
"Он стал родным человеком": Бузова намекнула на воссоединение с Манукяном

"Он стал родным человеком": Бузова намекнула на воссоединение с Манукяном

Ольга Бузова. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
В конце января Ольга Бузова шокировала общественность плохими новостями. Мало того, что она заявила о расставании с Давидом Манукяном, так еще и всю подноготную "токсичных" отношений раскрыла. И только сейчас телеведущая начала отпускать происходящее и находить в себе силы на откровенный разговор с экс-возлюбленным.
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Напомним, Бузова обвинила молодого человека в домашнем насилии и уличила в многочисленных изменах. Однако теплые чувства к блогеру не покидают ее. Ольга вспоминает пройденные жизненные этапы и намекает на воссоединение с Давой.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

По словам певицы, она все еще переживает из-за громкого расставания. Выяснилось, что неудачные отношения побудили артистку отказаться от участия в различных программах и коммерческих проектах. Сейчас Бузова прорабатывает все самостоятельно, так как верит, что время залечит душевные раны.

Стоит отметить, что в откровенном разговоре с публикой Ольга призналась, что не будет обвинять Даву во всех бедах. Похоже, что телеведущая уже и забыла, как проклинала своего молодого человека после шикарной свадьбы на Мальдивах.

Сейчас она уверена, что в расставании всегда виноваты оба партнера. Кто-то не смог уступить, кто-то вовремя не успокоил, не объяснился. Бузова добавила, что зачастую проблемы происходят, когда мы перестаем разговаривать, делиться обидами, страхами. Более того, не каждый человек может признать свою вину, свою ошибку: другой обижается и так по кругу.

"Я любила одного мужчину, хотела до конца и навсегда, поддерживала, дарила свою любовь. Для меня он стал очень родным человеком, несмотря на то, что потом стало происходить. Я не буду призывать. Надеюсь, что ты будешь счастлив", – подытожила артистка.

Ольга Бузова не только поддержала экс-возлюбленного, но и побудила многочисленную аудиторию проголосовать за "отличного танцора" в шоу "Танцы со звездами".

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Автор: 21 февраля 2021, 10:46 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Концерт Бузовой в гей-клубе закончился под утро массовой оргией

комментарии

Ответить:

Гость624307
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Проститутка Бузова, ты всегда всех любишь- соска
Гостья Я
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А Дави видно все равно облила грязью эта тупая,а ему все равно лишь бы занять место на шоу Танцы Так опустила Бузова Дави и сейчас смотреть на него противно,что все время шоу изображал влюбленного с печальными глазами, ,отвратительный тип ВРУНМОШЕННИК ,иди облизывай эту проститутку
Гость624923
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Манукян - макака!Если даже раздолбанная на Кавказе лоханка бузякиной вдруг забеременеет,то это будет не твой выббблляяблядддок,аааааа чей то,т.к. биоматериала от чужих мужиков во влагалище у буз(бози)овой огромное количество!Клетки и спееееррррммма с эпителием от разных хххуууёёёввв!
Гостья Я
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ВОТ теперь стало всё ясно мерзко,отвратительно разыграли эти два пиарщика сцену расставания,вот так во всем они обманывают ,свои гадкие поцелуйчики ,их совместные рекламы всё для глупых малолеток <цензура> два дебила остановитесь , а малолеткам просьба не верти этим дебилам или вам нравятся когда обманывают? Тогда вы точно отбросы ,общества,что вас водят за нос ,а вы верите
Гость618169
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Ближе финал,так сразу начали открываться эти дебилы КТО ЕЩЁ НЕ ГОЛОСОВАЛ и не надо за этого мерзкого,что пытался слезу пробить у всех про расставание,а сейчас стало ясно,понятно,что всех, эти два мерзких типа разыграли Так приказал бильярдный шар Арчер арт директор,что пора мирить тварей ,а потом армяни будут собирать с идиотов малолеток ещё и с творчества Дави ВОТ ТАК МОШЕННИКИ ЖИВУТ
гостья
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Кто все это провернул с расставанием, теперь явное вранье, сейчас уже ВСЕ поняли на 100 % ,что все была чушь ,сценарий ,когда одна истерит, другой ещё хуже пробил слезу, с ложной любовью к проститутке ВОТ вам понятно ,что все для победы этого мерзкого типа,как Дави,который обманывал всю свою, пусть ,хотя не большую жизнь ЛЮДЕЙ ,обманывал с недвижимостью,теперь не стесняясь обманывает своей наигранной любовью ПОЭТОМУ НЕ ГОЛОСУЙТЕ ЗА ЭТУ ТВАРЬ В ШОУ
Царь Орион
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Ого. Ну и ножка у вас. 42 -й растоптанный?
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