"Он стал родным человеком": Бузова намекнула на воссоединение с Манукяном

Напомним, Бузова обвинила молодого человека в домашнем насилии и уличила в многочисленных изменах. Однако теплые чувства к блогеру не покидают ее. Ольга вспоминает пройденные жизненные этапы и намекает на воссоединение с Давой.
По словам певицы, она все еще переживает из-за громкого расставания. Выяснилось, что неудачные отношения побудили артистку отказаться от участия в различных программах и коммерческих проектах. Сейчас Бузова прорабатывает все самостоятельно, так как верит, что время залечит душевные раны.
Стоит отметить, что в откровенном разговоре с публикой Ольга призналась, что не будет обвинять Даву во всех бедах. Похоже, что телеведущая уже и забыла, как проклинала своего молодого человека после шикарной свадьбы на Мальдивах.
Сейчас она уверена, что в расставании всегда виноваты оба партнера. Кто-то не смог уступить, кто-то вовремя не успокоил, не объяснился. Бузова добавила, что зачастую проблемы происходят, когда мы перестаем разговаривать, делиться обидами, страхами. Более того, не каждый человек может признать свою вину, свою ошибку: другой обижается и так по кругу.
"Я любила одного мужчину, хотела до конца и навсегда, поддерживала, дарила свою любовь. Для меня он стал очень родным человеком, несмотря на то, что потом стало происходить. Я не буду призывать. Надеюсь, что ты будешь счастлив", – подытожила артистка.
Ольга Бузова не только поддержала экс-возлюбленного, но и побудила многочисленную аудиторию проголосовать за "отличного танцора" в шоу "Танцы со звездами".
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