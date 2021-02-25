Киркорова распекли за чрезмерное увлечение Бузовой: Сбил нас с толку

Стоит отметить, что не оправдались не только ожидания телезрителей, но и судей. Например, Регина Тодоренко была уверена, что под маской Глюкоза, а вот Филипп Киркоров ставил на Ольгу Бузову. Он без остановки твердил, что в костюме точно она. Увы, король отечественной поп-сцены промахнулся.
Зрители возмущены тем, что Киркоров ввел их в заблуждение. Народ в Сети выразил свое недовольство, посчитав, что артист уж слишком увлекся Бузовой и теперь видит ее везде.
"Конечно же мы не догадались! И все это из-за этого Филиппа со своей Бузяяяндрой! Сбил нас с толку! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Никто не догадался, разве что подруги Хоркиной по караоке", "На Бузовой голос вообще пантера не была похожа", "Вы что, какая Светлана Хоркина, это Бузяяяяяндра! В любом случае маска "черной пантеры" очень классная, жаль что так быстро", – шутят комментаторы.
Напомним, Ольга Бузова и Давид Манукян расстались в начале года. Многие до сих пор уверены, что роман пары был продуманной пиар-акцией, а разрыв спланирован заранее. Например, народ смутило то, что уже через неделю после случившегося оба артиста выпустили по треку, посвященному угасшим отношениям. Впрочем, большинство все же верит в искренность чувств Ольги Бузовой, однако считает, что девушка просто не умеет выбирать мужчин.
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