Киркорова распекли за чрезмерное увлечение Бузовой: Сбил нас с толку

В минувшие выходные вышел очередной выпуск второго сезона шоу "Маски". В финале серии жюри разоблачило одного из участников – в костюме Черной пантеры, ко всеобщему удивлению, скрывалась Светлана Хоркина. Зрители до сих пор не могут прийти в себя от шока.

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