Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Страшный день февраля: Летящая на огромной скорости машина с Мерзликиным упала в Москву-реку
"Можете сломать": ОМОН арестовал опешившую Долину в ночном клубе
Не Петросян: настоящая фамилия юмориста вскрылась на суде
Стаса Пьеху нашли в гримерке без чувств на полу
партнеры
Четверг
25 февраля
Лента новостей
11:24
Обтянутую латексом 67-летнюю Успенскую засняли во время нежностей с Песковым
11:21
Лиза Арзамасова объяснила стремительность свадьбы с Ильей Авербухом
11:08
С какой профессией сложней всего найти работу в России
11:08
Известный певец о расставании Бузовой и Манукяна: Это было очевидно
11:06
Коронавирус в России: за сутки выявили более 11 тысяч новых случаев
10:51
Просьба от высокого руководства?: Защитник Ефремова может лишиться статуса адвоката
10:47
Избранница звезды сериалов выдала любовника за брата и привела в дом
10:25
"Пусть платят мне": вдовец готовится к продаже квартиры Легкоступовой
10:01
"Разврат и прелюбодеяние": целующаяся с дочерью Успенская вызвала оторопь
09:51
В России предложили выдавать продуктовые карточки некоторым гражданам – подробности
09:33
Резко постарел: Дмитрий Тарасов поразил кардинальной сменой имиджа
09:32
До 12 лет тюрьмы: в России хотят ужесточить наказание за избиение детей
09:27
Остался один: перебинтованный Манукян обратился к россиянам
09:12
Американский генерал назвал Россию угрозой существования США
08:54
"Еще долго пришлось убирать из себя это": почему радистка Кэт Екатерина Градова отказалась от сцены
08:49
"Он же нормальный мужчина": обнародованы подробности увлечений Мягкова на стороне
06:06
За что Плющенко платит своим фаворитам
04:02
Невозможно полностью восстановиться: Бузова о мычащей сестре после инсульта
02:01
Отар Кушанашвили решил раскрыть свой главный секрет
00:05
Как сложилась судьба радистки Кэт Екатерины Градовой из "Семнадцати мгновений весны"
22:03
Политолог Казакевич исключил интеграцию России и Белоруссии при "нелегитимном" Лукашенко
21:53
Под Москвой судят уронивших дерево на женщину мужчин
21:29
Врачей из Сургута обвинили в смерти шестилетнего мальчика
21:16
Свиридова жестко ответила Собчак на слова о женском отчаянии
21:13
Поправки о лишении свободы за оскорбление ветеранов поддержали депутаты всех фракций
20:57
В ЯНАО вертолет совершил вынужденную посадку
20:53
Полюбуйтесь: мать увидела нежности Литвиновой с сексуальной женой Эрнста
20:33
Такой нет даже у монархов: Абрамович обзавелся роскошной яхтой за сотни миллионов долларов
20:01
Садальский плюнул в Первый канал: Уберите бездарность
19:53
Роскомнадзон потребовал от Twitter списки забаненых
19:45
Изводящая себя новомодной диетой молодая писательница скончалась в одиночестве
19:23
35-летняя звезда "Крымского моста" Шпица снова вышла замуж
19:13
Под Южноуральском полиция спасла детскую хоккейную команду
19:02
"Муж был против": маленькая дочь пошла по стопам Савичевой
18:51
"Он был непростой человек": первая любовь Мягкова о его измене и тяжелом характере
18:42
На парковке в Дагестане обстреляли людей
18:36
Суханкина взвыла от приемных детей: Рваные штаны и порванные куртки
18:23
Изучивший дневники Началовой актер сделал заявление о ее тайном ребенке
18:17
При пожаре в Подмосковье погибли дети
18:09
Разговор в Сочи между Путиным и Лукашенко был довольно жестким – эксперт Жаров
17:57
В Харькове в третий раз проспекту вернули имя маршала Жукова
17:49
Шмыкова из сериала "Чики" в день рождения показалась голой на унитазе
17:44
"Сдуйте уже эти пельмени!": Михалкову затравили за старомодно огромные губы
17:35
"Жена убила бы меня": находящийся в заточении Клуни освоил новую профессию
17:29
Умерла принимавшая ванну с телефоном школьница
17:07
Будь как дома: Путин дал российское гражданство сербскому актеру Биковичу
16:53
Путин сообщил о готовящихся провокациях из-за рубежа: Хотят ослабить Россию
16:44
"Никто это не делает": 58-летняя Свиридова раскрыла секрет молодости
16:43
"Я влюбилась": сбежавшая из России Седокова сделала заявление на фоне слухов о расставании
16:29
Поклонникам не дали попрощаться со звездой "Семнадцати мгновений весны" Градовой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Безвкусица: Спутавшегося с кумиром молодежи Баскова смешали с грязью
Из снега торчит пол-лица: с могилой Мягкова происходит страшное
"Это хамство!": Брухунова в ужасе сбежала из-за Степаненко
Садальский плюнул в Первый канал: Уберите бездарность
Ласки дочери Урганта с темнокожим парнем на камеру вызвали шок
"Хотят выжечь клеймо на лбу": Макеева сорвалась из-за травли
Шоу-бизнес
Известный певец о расставании Бузовой и Манукяна: Это было очевидно

Известный певец о расставании Бузовой и Манукяна: Это было очевидно

Дава и Ольга Бузова. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ольга Бузова и Давид Манукян расстались месяц назад. Тогда телеведущая обвинила парня в изменах и избиениях, чем шокировала поклонников. Такие откровение не оставили равнодушным даже друга бывшего мужа поп-дивы.
прочитано 296 раз

Разрыв Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова обсуждала вся страна. Телеведущая со слезами на глазах рассказывала, что бывший муж не только выгнал ее из дома, но и забрал все подарки, которые он ей вручал. Спустя несколько лет звезда "Дома-2" встретила Давида Манукяна, с которым вновь почувствовала себя счастливой.

ПО ТЕМЕ

"Преданнее, чем собака": Бузова поделилась болью после расставания с любовником

Обман ради пиара: Продюсер объявил о контракте между Бузовой и Манукяном

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Рэпер T-Killah, который дружит с Тарасовым, не сомневался, что однажды телезвезда и блогер расстанутся. "Это было очевидно", – сказал артист во время съемок ютуб-шоу "ДаДа-НетНет". Он проявил жалость к Бузовой и отметил, что та постоянно связывается не с теми людьми.

Ведущая проекта попыталась возразить другу футболиста, предположив, что Ольга сама виновата в разрыве. Певица Mia Boyka, которая составила компанию рэперу в шоу, призналась, что сочувствует Давиду, который "попал жестко". Как ни странно, T-Killah не стал спорить с девушками, а, напротив, выразил солидарность:

"Ни фига ее [Бузову] не жалко, согласен".

Напомним, недавно Ольга Бузова намекнула на воссоединение с Давидом Манукяном. Телеведущая призвала поклонников поддержать ее бывшего избранника, который на тот момент принимал участие в шоу "Танцы со звездами". Поп-дива призналась, что 27-летний блогер стал для нее по-настоящему родным человеком.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Автор: 25 февраля 2021, 11:08 Источник: YouTube-канал YesNoYes
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любите меня: Бузова отдалась толпе пьяных возбужденных геев без защиты

комментарии

Ответить:

Гость624307
Пожаловаться Ответить
Сойдетесь, и пусть армяшка тебя опять бросит, как Тарасов, м...дак, ты проститутка всея Руси этого заслуживаешь,вся фальшивая,соска
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Еще долго пришлось убирать из себя это": почему радистка Кэт Екатерина Градова отказалась от сцены

Актриса предчувствовала свою скорую смерть

Сериалы

Лиза Арзамасова объяснила стремительность свадьбы с Ильей Авербухом

Актриса рассказала о личном
Шоу-бизнес

Известный певец о расставании Бузовой и Манукяна: Это было очевидно

Рэпер проявил жалость к телеведущей

Шоу-бизнес

Просьба от высокого руководства?: Защитник Ефремова может лишиться статуса адвоката

На этом настаивают в Адвокатской палате

Гороскоп

Астролог предупредил о последствиях ретроградного Меркурия
"Продолжение следует": россиянам предрекли годы испытаний
Гороскоп на неделю с 22 по 28 февраля 2021 года
"Ведьмочка": энергичную Темникову попросили не ложиться под нож

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+