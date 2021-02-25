Известный певец о расставании Бузовой и Манукяна: Это было очевидно

Разрыв Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова обсуждала вся страна. Телеведущая со слезами на глазах рассказывала, что бывший муж не только выгнал ее из дома, но и забрал все подарки, которые он ей вручал. Спустя несколько лет звезда "Дома-2" встретила Давида Манукяна, с которым вновь почувствовала себя счастливой.
Рэпер T-Killah, который дружит с Тарасовым, не сомневался, что однажды телезвезда и блогер расстанутся. "Это было очевидно", – сказал артист во время съемок ютуб-шоу "ДаДа-НетНет". Он проявил жалость к Бузовой и отметил, что та постоянно связывается не с теми людьми.
Ведущая проекта попыталась возразить другу футболиста, предположив, что Ольга сама виновата в разрыве. Певица Mia Boyka, которая составила компанию рэперу в шоу, призналась, что сочувствует Давиду, который "попал жестко". Как ни странно, T-Killah не стал спорить с девушками, а, напротив, выразил солидарность:
"Ни фига ее [Бузову] не жалко, согласен".
Напомним, недавно Ольга Бузова намекнула на воссоединение с Давидом Манукяном. Телеведущая призвала поклонников поддержать ее бывшего избранника, который на тот момент принимал участие в шоу "Танцы со звездами". Поп-дива призналась, что 27-летний блогер стал для нее по-настоящему родным человеком.
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