Известный певец о расставании Бузовой и Манукяна: Это было очевидно

Ольга Бузова и Давид Манукян расстались месяц назад. Тогда телеведущая обвинила парня в изменах и избиениях, чем шокировала поклонников. Такие откровение не оставили равнодушным даже друга бывшего мужа поп-дивы.

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