"Преданнее, чем собака": Бузова поделилась болью после расставания с любовником

Ведущая призналась, что очень постоянна во всем, а особенно в отношениях. "Даже преданнее, чем собака", – заявила Ольга Бузова. Она отметила, что ей необходимо время, чтобы прийти в себя после расставания с блогером Давидом Манукяном.
Певица добавила, что ей надо осознать и проанализировать произошедшее. Звезда поблагодарила поддерживающих ее поклонников. Ольга Бузова заявила, что очень сильно полюбила рэпера Даву, и теперь ей больно.
При этом исполнительница добавила, что старается не показывать подписчикам свои страдания и слабость. Ради родственников и фанатов знаменитость решила быть сильной.
По словам Ольги Бузовой, она каждый день плачет, и ей необходимо время, чтобы перестать это делать. Ведущая констатировала, что ее сердце окончательно разбито.
Напомним, после своего дня рождения Ольга Бузова сообщила, что рассталась с Давидом Манукяном. Артистка заявила, что музыкант поднимал на нее руку и оскорблял. Также телеведущая обвинила возлюбленного в измене и нежелании строить серьезные отношения.
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