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Шоу-бизнес
Обман ради пиара: Продюсер объявил о контракте между Бузовой и Манукяном

Обман ради пиара: Продюсер объявил о контракте между Бузовой и Манукяном

Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев сообщил, что отношения Ольги Бузовой и Давида Манукяна были лишены искренности. По его словам, артисты не любили друг друга.
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Россияне долгое время наблюдали за ярким романом Ольги Бузовой и Давида Манукяна, который окончился скандальным расставанием после романтичного свадебного обряда на Мальдивах. "Нас больше нет. Я свободная девушка", – объявила в конце января поющая телеведущая, шокировав поклонников неожиданной новостью в инстаграм-канале. Однако не все россияне всерьез восприняли эмоциональные публикации Ольги Бузовой. Многие решили, что между артистами был заключен контракт, на основании которого партнеры играли в любовь.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Продюсер Евгений Бабичев уверен – Ольга Бузова и Давид Манукян заключили договор, который не является редкостью в мире шоу-бизнеса. По словам критика, на публике артисты выражали чувства, создавая иллюзию гармоничных отношений, а в начале 2021 года срок действия контракта между ними закончился,

"По истечении этого контракта можно говорить, что Дава уже самостоятельная персона и бизнес-проект, который приносит деньги и хорошо монетизируется", – выразился мужчина, рассуждая о Манукяне как о блогере и музыкальном исполнителе. Согласно позиции Евгения Бабичева, Ольга Бузова тоже получила неплохую выгоду – новые проекты, которые были обусловлены ее наигранной романтической связью с известным бойфрендом.

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Автор: 22 февраля 2021, 08:15 Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
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Киркоров утер нос выскочке Бузовой

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Только дебилы верят бузововой
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