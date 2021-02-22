Обман ради пиара: Продюсер объявил о контракте между Бузовой и Манукяном

Россияне долгое время наблюдали за ярким романом Ольги Бузовой и Давида Манукяна, который окончился скандальным расставанием после романтичного свадебного обряда на Мальдивах. "Нас больше нет. Я свободная девушка", – объявила в конце января поющая телеведущая, шокировав поклонников неожиданной новостью в инстаграм-канале. Однако не все россияне всерьез восприняли эмоциональные публикации Ольги Бузовой. Многие решили, что между артистами был заключен контракт, на основании которого партнеры играли в любовь.
Продюсер Евгений Бабичев уверен – Ольга Бузова и Давид Манукян заключили договор, который не является редкостью в мире шоу-бизнеса. По словам критика, на публике артисты выражали чувства, создавая иллюзию гармоничных отношений, а в начале 2021 года срок действия контракта между ними закончился,
"По истечении этого контракта можно говорить, что Дава уже самостоятельная персона и бизнес-проект, который приносит деньги и хорошо монетизируется", – выразился мужчина, рассуждая о Манукяне как о блогере и музыкальном исполнителе. Согласно позиции Евгения Бабичева, Ольга Бузова тоже получила неплохую выгоду – новые проекты, которые были обусловлены ее наигранной романтической связью с известным бойфрендом.
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