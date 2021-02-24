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Абрамович о скандалах Киркорова: Его может всколыхнуть, но в итоге он поступит мудро

Абрамович о скандалах Киркорова: Его может всколыхнуть, но в итоге он поступит мудро

Филипп Киркоров. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com.
У поп-короля отечественной эстрады довольно скандальная слава. В Сети даже ведется летопись многочисленных конфликтов, участником которых когда-либо становился Филипп Киркоров.
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Между тем есть мнение, что вокалист на самом деле не так страшен, как о нем привыкли думать. По словам ясновидящей Милы Абрамович, Филипп Киркоров готов помогать молодым артистам, безвозмездно способствовать развитию их карьеры. Младшим товарищам поп-король может внушить уверенность, подарить ощущение надежного плеча рядом.

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Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

"У него огромное сердце. Это очень большая редкость. Он умеет контролировать, он умеет ждать. Такие люди, куда бы их ни заносило, чтобы ни было, они постоянно пробиваются, они будут наполнять пруса. Он постоянно будет кого-то выталкивать, постоянно кому-то помогать", – сказала ведунья в беседе с шоуменом Рустамом Солнцевым.

"Его сильная сторона – он умет ждать, умеет адаптироваться к меняющейся обстановке, к любой ситуации, обстоятельствам. Его может всколыхнуть, но в итоге он поступит мудро", – добавила Абрамович.

Напомним, В 2003 году вокалист сцепился с лидером группы ДДТ Юрием Шевчуком. Между знаменитостями произошла драка, в результате чего Шевчук лишился зуба. В 2004-м Филипп Киркоров на пресс-конференции оскорбил журналистку Ирину Ароян. Вокалиста вывел из себя вопрос женщины. Певец раскритиковал грудь, розовую кофточку и микрофон журналистки, сдобрив фразу ненормативной лексикой. Скандал с Ароян закончился для поп-короля штрафом в 60 тысяч рублей.

Через шесть лет Филипп вновь оказался в центре некрасивой истории. Режиссер премии "Золотой граммофон" Марина Яблокова сообщила, что поп-король оскорбил ее и несколько раз ударил. В итоге женщина отсудила у Киркорова 10 миллионов рублей, однако спустя время пошла на мировую.


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Автор: 24 февраля 2021, 00:03 Источник: Ютуб-канал Рустама Солнцева ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Молодящийся Киркоров вывел в свет смазливого фаворита

комментарии

Ответить:

Гость629821
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Для кого все эти новости?
Гостцц
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Я так скажу...А все вы <цензура>....весь шоу биз и ваши спонсоры <цензура>. Я отказываюсь голосовать... Отстаньте от меня. Прекратите лезть ко мне. Со своим песнями-плясками. мерзскими рожами. ВСЕ!!!!!!!!!!!!!! Без исключения.
Гостцц
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Абрамович и сочачки могильщицы спонсор?
Гостцц
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Абрамович спонсор филькт-вампира? Рома ты гандон подлый?
гость
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Его имя-рвотный порошок.
Тишина Уличная
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лучезарный пиздодуй-такую кличку ему Аллочка Пугачева когда то придумала))
1

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