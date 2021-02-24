Абрамович о скандалах Киркорова: Его может всколыхнуть, но в итоге он поступит мудро

У поп-короля отечественной эстрады довольно скандальная слава. В Сети даже ведется летопись многочисленных конфликтов, участником которых когда-либо становился Филипп Киркоров.

Между тем есть мнение, что вокалист на самом деле не так страшен, как о нем привыкли думать. По словам ясновидящей Милы Абрамович, Филипп Киркоров готов помогать молодым артистам, безвозмездно способствовать развитию их карьеры. Младшим товарищам поп-король может внушить уверенность, подарить ощущение надежного плеча рядом.

"У него огромное сердце. Это очень большая редкость. Он умеет контролировать, он умеет ждать. Такие люди, куда бы их ни заносило, чтобы ни было, они постоянно пробиваются, они будут наполнять пруса. Он постоянно будет кого-то выталкивать, постоянно кому-то помогать", – сказала ведунья в беседе с шоуменом Рустамом Солнцевым.

"Его сильная сторона – он умет ждать, умеет адаптироваться к меняющейся обстановке, к любой ситуации, обстоятельствам. Его может всколыхнуть, но в итоге он поступит мудро", – добавила Абрамович.

Напомним, В 2003 году вокалист сцепился с лидером группы ДДТ Юрием Шевчуком. Между знаменитостями произошла драка, в результате чего Шевчук лишился зуба. В 2004-м Филипп Киркоров на пресс-конференции оскорбил журналистку Ирину Ароян. Вокалиста вывел из себя вопрос женщины. Певец раскритиковал грудь, розовую кофточку и микрофон журналистки, сдобрив фразу ненормативной лексикой. Скандал с Ароян закончился для поп-короля штрафом в 60 тысяч рублей.

Через шесть лет Филипп вновь оказался в центре некрасивой истории. Режиссер премии "Золотой граммофон" Марина Яблокова сообщила, что поп-король оскорбил ее и несколько раз ударил. В итоге женщина отсудила у Киркорова 10 миллионов рублей, однако спустя время пошла на мировую.