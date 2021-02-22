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Шоу-бизнес
Снимок обнаженной Рудовой взорвал Сеть

Снимок обнаженной Рудовой взорвал Сеть

Наталья Рудова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наталья Рудова порадовала поклонников, опубликовав откровенный снимок. Однако ей пришлось отбиваться от моралистов, который посчитали фотографию чересчур пошлой.
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Звезда сериала "Татьянин день" выложила в "Инстаграм" фото, на котором она запечатлена абсолютно голой. Предвидя негативные комментарии, Наталья Рудова поспешила высказаться о красоте женского тела и произведениях искусства с обнаженными натурами.

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 Наталья Александровна Рудова

Наталья Александровна Рудова актриса

Актриса считает, что великие художники писали картины с нагими девушками не для того, чтобы похотливые люди при просмотре самоудовлетворялись, а ради демонстрации прекрасного и донесения особой мысли. То же самое, по мнению знаменитости, касается снимков моделей или кинофильмов с откровенными сценами.

Рудова уверена: интернет-пользователи, которые постоянно критикуют откроенные фотографии, таким образом проявляют собственные комплексы и демонстрируют свою ограниченность. Кроме этого, Наталья напомнила, что ее внешний вид нисколько не влияет на многогранность ее души или талант.

Стоит отметить, что всего за несколько часов снимок артистки собрал почти 150 тысяч лайков. Преданные поклонники по достоинству оценили фотографию Натальи Рудовой и одарили ее комплиментами. Но хейтеры не успокоились: "Свое тело должна показывать своему мужу!", "Не надо тогда *** прикрывать, давайте дерзайте!", "Непонятно, какую смысловую нагрузку несет ваше фото".

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Автор: 22 февраля 2021, 04:40 Источник: Instagram
ФОТОРЕПОРТАЖ

Наталья Рудова появилась без юбки на детском фильме

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